經典賽／美、日就沒保險問題？ 道奇羅哈斯很多話想跟MLB說
世界棒球經典賽（WBC）球員保險惹爭議，開打倒數之際，陸續有為拉丁美洲國家效力的大聯盟球星因保險問題退出參賽，道奇隊37歲內野手羅哈斯（Miguel Rojas）也是其中一人，對此他就提出質疑，「沒看到這些狀況發生在美國和日本。」
羅哈斯本月滿37歲，這個年紀在他的保險公司被列為高風險族群，加上他過往的傷病史，保險公司評估後拒絕承保，讓他球員生涯的最後一年，無法披上委內瑞拉隊的戰袍參與經典賽，他也在得知消息後，於個人社群心碎表示，「這一次，年齡不再只是一個數字。」
除了羅哈斯外，陸續有來自拉丁美洲國家的大聯盟球星因保險卡關無法參賽，羅哈斯今天出席道奇球迷會時表示：「我唯一的疑問是，為什麼這只發生在有我們的國家，像是委內瑞拉、波多黎各和一些多明尼加球員？」
他也接著點名上屆經典賽爭冠的兩隊，「我沒有看到這些狀況發生在美國或日本，我並不是要試圖攻擊任何人，或是要抨擊目前發生的事，但這感覺像只發生在想要代表拉丁美洲國家出賽的球員身上，所以我其實有很多事想要跟負責的人、跟大聯盟的人聊聊。」
