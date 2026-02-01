經典賽／波多黎各球星參賽被擋 棒協會長開嗆美國是多想拿金牌

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
林多因保險問題無緣出征經典賽。 美聯社
波多黎各組隊不順，昨天連隊長林多（Francisco Lindor）都因保險問題「被退賽」，波多黎各棒協會長奎勒斯（José Quiles）對此放話，已在考慮退賽，「如果無法在公平的條件下比賽，我們不會參加！」

波多黎各因保險問題無法參賽的球員包括林多、柯瑞亞（Carlos Correa）、貝瑞歐斯（Jose Berrios）、帕岡（Emilio Pagan）等人，委內瑞拉也遭遇同樣難題，包括亞土維（Jose Altuve）、羅哈斯（Miguel Rojas）都未能參賽。

奎勒斯今天受訪表達不滿，「我在12月3日就已經提交35人名單，然後你們在1月30日下午5點寫信跟我說，這些球員不能打，我還有時間在2月3日以前組建我的球隊。」他對此難以理解，「你們早就知道林多不能打，而我們早在去年4月就宣布他會是隊長，卻在1月30日才跟我講這件事。」

柯瑞亞因保險問題同樣未能參賽。 美聯社
奎勒斯表示，會看看接下來此事的發展以及官方回覆，但球隊已經在考慮退出此次經典賽，且一再強調已經幾乎有結論了。

奎勒斯表示，考慮退賽是因為覺得不公平，「波多黎各可以參賽，但我們的明星球員卻未被獲准參賽，我們不是沒有其他球員可以頂上，但我們深信必須為了自己站出來。」甚至直接開嗆，「如果美國想拿金牌，何不直接和日本打3戰2勝系列賽，不要來浪費我們的時間。」

