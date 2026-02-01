經典賽／大谷剛說還不確定 羅伯茲下一秒證實1個月前已決定不投球

道奇隊球迷會今天登場，正值世界棒球經典賽倒數之際，成為今天發燒話題，大谷翔平前一秒剛表示，還不確定是否會在經典賽擔任投手，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）隨後受訪時證實，大谷已經在一個月前做出決定，「他將不會在經典賽投球，這是他自己的決定。」

大谷翔平為第一波加入日本隊的選手，早已確定連兩屆為日本出賽、捍衛衛冕之路，問題在於單刀或雙刀赴會。

大谷今天受訪時先是表示，還不確定是否會在經典賽擔任投手，而自己目前已經進行3、4次牛棚練投。

羅伯茲隨後給出更篤定的答案，「他不會在經典賽投球，他會逐步強化自己的手臂，為賽季做好準備。」他表示，大谷會專心擔任指定打擊，這是大谷在一個月前左右所做的決定，並強調這絕對是選手自己的決定。

是否對大谷的決定感到訝異？羅伯茲表示：「我並不意外，所以甚至不能說我鬆了一口氣。考量他去年的狀況，以及必須為2026年球季要做的準備，這看起來是正確的決定。」媒體進一步問到，如果大谷想投，道奇是否會放行，羅伯茲回應：「當然！」