經典賽／大谷翔平迎戰中華隊準備好DH登場 是否投球語帶保留

中央社／ 洛杉磯31日專電
大谷翔平。 美聯社
棒球明星大谷翔平將代表日本出戰經典賽（WBC）並與中華隊交手。他今天表示，以指定打擊（DH）出賽沒有問題，「不確定是否會上場投球」；但總教練羅伯茲（Dave Roberts）說，大谷不會在經典賽投球。

大谷翔平今天與隊友現身道奇球場，出席洛杉磯道奇隊一年一度的球迷活動。他接受媒體訪問時談到，這個休賽季沒有任何傷勢，完全放鬆休息，身體狀況良好，準備好面對春訓。

大聯盟球季按照往例在4月初開打，但今年3月有四年一度的世界棒球經典賽（WBC）。

大谷翔平所屬的日本隊，經典賽與中華隊同樣分在預賽C組，比賽地點在東京巨蛋。中華隊3月6日迎戰日本隊，台灣投手將在打線前段正面迎戰大谷翔平。

大谷翔平表示，為了備戰經典賽，春訓的調整腳步會稍微加快一些。

大谷翔平具有「二刀流」身手，兼具投手、打擊2種身分。他表示，今年球季一樣會以二刀流身分出賽，不過是否在世界棒球經典賽中投球，目前還無法確定。

大谷翔平表示，3月經典賽時，以指定打擊（DH）上場是可以確定的，至於投球「取決於我的身體狀況及到比賽時的調整情形，我還不確定自己是否會上場投球」。

有別於大谷翔平語帶保留，沒有把話說死；道奇總教練羅伯茲明確說，大谷翔平不會在經典賽投球，這是大谷做出的決定。他補充說，如果大谷想要在經典賽投球，球團不會阻止。

多家美國媒體引述羅伯茲的說法，認定大谷將不會在經典賽投球。日本隊2023年擊敗美國隊，拿下世界棒球經典賽冠軍，當年大谷翔平扮演關鍵角色。

