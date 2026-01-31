聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／波多黎各傳噩耗 隊長林多骨刺動刀保險卡關確定退出
波多黎各隊備戰世界棒球經典賽傳來壞消息，原定擔任隊長的明星游擊手林多（Francisco Lindor），因為季外進行右肘骨刺清除手術，保險卡關，確定無法出戰經典賽。
大聯盟球員工會發出聲明表示，「由於林多在這個休賽季稍早進行右肘手術，他無法參與2026年經典賽波多黎各隊，林多對此非常失望，然而因為經典賽的保險問題，他無法符合參賽資格，接下來將全心投入春訓。」
大都會球團在去年10月公布林多動刀消息，針對兩年前就曾開刀的位置，再次進行手肘骨刺清除手術，而他本季年薪3410萬美元（約台幣10.8億元），未能獲得保險公司承保，因此被迫退出經典賽。
⚾ 經典賽倒數計時
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言