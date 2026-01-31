快訊

好市多「新年禮盒」上架！會員齊推這款：一個早上就吃光

王祖賢59歲生日！今進駐小紅書：最珍貴的即是當下

陽明海運貨輪涉嫌走私大批海洛因！船長收押了

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／波多黎各傳噩耗 隊長林多骨刺動刀保險卡關確定退出

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
原定擔任波多黎各隊長的明星游擊手林多，因為保險卡關，確定無法出戰經典賽。 美聯社
原定擔任波多黎各隊長的明星游擊手林多，因為保險卡關，確定無法出戰經典賽。 美聯社

波多黎各隊備戰世界棒球經典賽傳來壞消息，原定擔任隊長的明星游擊手林多（Francisco Lindor），因為季外進行右肘骨刺清除手術，保險卡關，確定無法出戰經典賽。

大聯盟球員工會發出聲明表示，「由於林多在這個休賽季稍早進行右肘手術，他無法參與2026年經典賽波多黎各隊，林多對此非常失望，然而因為經典賽的保險問題，他無法符合參賽資格，接下來將全心投入春訓。」

大都會球團在去年10月公布林多動刀消息，針對兩年前就曾開刀的位置，再次進行手肘骨刺清除手術，而他本季年薪3410萬美元（約台幣10.8億元），未能獲得保險公司承保，因此被迫退出經典賽。

經典賽

延伸閱讀

經典賽／因傷辭退WBC 林立：中華隊不是一定要有誰

經典賽／中華隊注意！捷克隊宣布去年效力金鶯的工具人參戰

經典賽／小塔提斯首度參賽因時機對了 老爸怎麼排棒次都是對的

經典賽／東京直播派對5千張門票秒殺 蔡其昌：逼會長再租一顆蛋？

相關新聞

經典賽／因傷辭退WBC 林立：中華隊不是一定要有誰

去年球季飽受傷所苦，樂天桃猿隊強打林立在季後關機養傷，讓傷勢好好恢復，希望能在春訓時銜接上正常訓練，因此辭退經典賽，讓中...

經典賽／波多黎各傳噩耗 隊長林多骨刺動刀保險卡關確定退出

波多黎各隊備戰世界棒球經典賽傳來壞消息，原定擔任隊長的明星游擊手林多（Francisco Lindor），因為季外進行右...

經典賽／中華隊注意！捷克隊宣布去年效力金鶯的工具人參戰

世界棒球經典賽（WBC）3月登場，與中華隊同組的捷克今天宣布，擁有3年大聯盟資歷的金鶯隊工具人瓦維拉（Terrin Vavra）參戰。 現年28歲的瓦維拉可以守三壘、二壘、一壘和外野。2022、

經典賽／小塔提斯首度參賽因時機對了 老爸怎麼排棒次都是對的

多明尼加星光熠熠衝擊世界棒球經典賽，教士隊球星小塔提斯（ Fernando Tatis Jr.）將是首度參與這項賽事，談...

經典賽／東京直播派對5千張門票秒殺 蔡其昌：逼會長再租一顆蛋？

世界棒球經典賽今年3月在日本東京巨蛋開打，中華職棒會長蔡其昌宣布在東京市區借到3處場館，舉辦「台灣之夜」直播應援活動，沒想到5000張門票瞬間被掃光。 許多台灣球迷都沒搶到比賽門票，因為怕大家寒

經典賽／帶加菜金赴國訓中心探班 卓榮泰：讓世界再次看到台灣

為備戰3月開打的世界棒球經典賽，中華隊持續在高雄國訓中心進行集訓，行政院長院長卓榮泰今天（30日）親臨國訓中心為球隊加油...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。