經典賽／波多黎各傳噩耗 隊長林多骨刺動刀保險卡關確定退出

波多黎各隊備戰世界棒球經典賽傳來壞消息，原定擔任隊長的明星游擊手林多（Francisco Lindor），因為季外進行右肘骨刺清除手術，保險卡關，確定無法出戰經典賽。

大聯盟球員工會發出聲明表示，「由於林多在這個休賽季稍早進行右肘手術，他無法參與2026年經典賽波多黎各隊，林多對此非常失望，然而因為經典賽的保險問題，他無法符合參賽資格，接下來將全心投入春訓。」

大都會球團在去年10月公布林多動刀消息，針對兩年前就曾開刀的位置，再次進行手肘骨刺清除手術，而他本季年薪3410萬美元（約台幣10.8億元），未能獲得保險公司承保，因此被迫退出經典賽。