經典賽／因傷辭退WBC 林立：中華隊不是一定要有誰

去年球季飽受傷所苦，樂天桃猿隊強打林立在季後關機養傷，讓傷勢好好恢復，希望能在春訓時銜接上正常訓練，因此辭退經典賽，讓中華隊少了一大重要戰力，對此林立表示：「中華隊不是一定要有誰，還是有更好的人選。」

林立透露，自己從去年季後就開始治療、休息，仍有維持輕量的訓練和重量訓練，但會影響到手、腳傷勢的都先暫緩，直到今天球隊開訓，才準備要開始進行技術的練習，「狀況是好是壞，要練習後才知道，現階段就是看身體能不能負荷，其他的順期自然。」

年年帶著傷拚戰，加上球季時間長，如再參與國際賽，要把傷勢養好的時間更有限，林立說：「一整年打下來，我們也都很幸運打到挑戰賽，球季比別人晚結束，受傷的休息時間也不太夠，這次因為傷勢的影響，就想好不參加（經典賽）。」

林立還是那句他常說的話，「中華隊不是一定要有誰。」他提到，即使他不參賽，還是有其他選手能夠為國家隊效力，「有旅外的選手會回來，有些沒參加過的年輕選手也都還不錯，沒有試都不知道，因為這次自己沒辦法打，讓其他選手有機會參賽，才會讓大家看到，其實這些選手也可以。」

儘管林立已表明不參與今年經典賽，中華隊總教練同時也是猿隊教頭的曾豪駒，今天在開訓遇到林立時，仍持續開玩笑地要他再考慮考慮，對著他笑說：「只要你想要都可以。」