經典賽／小塔提斯首度參賽因時機對了 老爸怎麼排棒次都是對的

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
教士隊球星小塔提斯首度參與經典賽，將代表多明尼加。 美聯社
多明尼加星光熠熠衝擊世界棒球經典賽，教士隊球星小塔提斯（ Fernando Tatis Jr.）將是首度參與這項賽事，談到決定參賽關鍵，他說：「我只是覺得時機對了」。他的父親老塔提斯（Fernando Tatis Sr.）擔任打擊教練，被問到棒次安排，小塔提斯笑答：「不管打第幾棒，我覺得都不會錯。」

多明尼加為第三屆經典賽冠軍，本屆將從邁阿密馬林魚球場進行的預賽D組展開賽程，也是該組最被看好的球隊，若以D組第一晉級，將在八強淘汰賽面對C組第二球隊，D組第二則面對C組第一；中華隊則是身處C組，C組晉級球隊屆時將面臨長途飛行與時差調整，D組晉級球隊則在邁阿密等待對手。

多明尼加陣容滿天星，其中小塔提斯上屆因禁藥問題無緣參賽，本屆才將解鎖首度參賽。談到決定參賽關鍵，他表示，「無論是生涯階段、身體狀態、心理狀態，我認為現在都是披上多明尼加戰袍的正確時機。」

小塔提斯抱持高度期待，「我不知道該怎麼形容，但我知道我將會在經典賽感受過去前所未有的感受，我真的很期待。」小塔提斯的父親老塔提斯擔任多明尼加打擊教練，父子檔合作同樣備受關注，無論到時自己棒次被安排在第幾棒，他笑說老爸的決定絕對不會有錯。

經典賽

