經典賽／中華隊注意！捷克隊宣布去年效力金鶯的工具人參戰

聯合新聞網／ 綜合報導
金鶯隊工具人瓦維拉加入捷克隊。截圖自捷克隊官方X
世界棒球經典賽（WBC）3月登場，與中華隊同組的捷克今天宣布，擁有3年大聯盟資歷的金鶯隊工具人瓦維拉（Terrin Vavra）參戰。

現年28歲的瓦維拉可以守三壘、二壘、一壘和外野。2022、23和25年在金鶯隊有大聯盟出賽紀錄，累積160打席，只有1轟，打擊率0.252，OPS值0.631。

瓦維拉去年大聯盟僅出賽1場，1打數0安打；3A出賽86場，2轟，打擊率0.257，OPS值0.688。

本屆經典賽捷克與日本、南韓隊、澳洲和中華隊被分在C組。3月7日將與「晚接早」賽程的中華隊交手。

