經典賽／中華隊注意！捷克隊宣布去年效力金鶯的工具人參戰
世界棒球經典賽（WBC）3月登場，與中華隊同組的捷克今天宣布，擁有3年大聯盟資歷的金鶯隊工具人瓦維拉（Terrin Vavra）參戰。
現年28歲的瓦維拉可以守三壘、二壘、一壘和外野。2022、23和25年在金鶯隊有大聯盟出賽紀錄，累積160打席，只有1轟，打擊率0.252，OPS值0.631。
瓦維拉去年大聯盟僅出賽1場，1打數0安打；3A出賽86場，2轟，打擊率0.257，OPS值0.688。
本屆經典賽捷克與日本、南韓隊、澳洲和中華隊被分在C組。3月7日將與「晚接早」賽程的中華隊交手。
⚾ 經典賽倒數計時
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言