經典賽／東京直播派對5千張門票秒殺 蔡其昌：逼會長再租一顆蛋？

世界棒球經典賽今年3月在日本東京巨蛋開打，中華職棒會長蔡其昌宣布在東京市區借到3處場館，舉辦「台灣之夜」直播應援活動，沒想到5000張門票瞬間被掃光。

許多台灣球迷都沒搶到比賽門票，因為怕大家寒冷，蔡其昌在東京市區租借3處容納千人以上的室內場館舉辦直播應援派對。

蔡其昌今天稍早發文驚嘆，「東京場外5000席秒殺，你們這些台灣人的狼性，是不是要逼會長再去租一顆蛋啊！」

「Team Taiwan 挺台灣應援小組」最終目標是集資2450萬元，舉辦凱道應援派對，目前集資金額已破1800萬元。