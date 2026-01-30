經典賽／帶加菜金赴國訓中心探班 卓榮泰：讓世界再次看到台灣

快訊

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
行政院院長卓榮泰（右）送上20萬元加菜金，由隊長陳傑憲代表受領。圖／中職提供
為備戰3月開打的世界棒球經典賽，中華隊持續在高雄國訓中心進行集訓，行政院長院長卓榮泰今天（30日）親臨國訓中心為球隊加油打氣，並致加菜金，勉勵選手們帶著國人最真摯的祝福，全力爭取更高的國家榮譽，讓世界持續看見台灣棒球在冠軍之路上不斷向前邁進。

台灣在2024年世界棒球經典賽奪下冠軍，至今仍讓國人印象深刻，卓榮泰也分享，自己日前已看完12強的紀錄片《冠軍之路》，深刻體會中華隊走過的是一條不平凡的道路；他表示，每一位在場上為國爭光的國手所展現出的拚勁與自信，不僅是國人最好的榜樣，更凝聚並激勵全體國人團結向前的向心力。

對於即將到來的經典賽，中華隊在本月中進駐國訓中心進行集訓，卓榮泰今天在運動部部長李洋、國訓中心執行長龔榮堂等人的陪同之下，親自到中心進行視察，關心教練和選手們的集訓狀況，並由隊長陳傑憲代表領取20萬元加菜金。

卓榮泰表示，經典賽是國際棒球殿堂中最高層級的賽事，大家都很期待中華隊再創佳績。他期勉選手在備戰與比賽期間務必照顧好自身安全與健康，並在賽場上展現團結精神。他代表政府與全體國人送上祝福，期盼中華隊能快樂比賽、全力發揮，讓世界再次看見台灣棒球的實力。

行政院院長卓榮泰前往國訓中心視察、探班。圖／中職提供
行政院院長卓榮泰前往國訓中心探班，鼓勵經典賽中華隊。圖／中職提供
