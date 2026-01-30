經典賽／西武獅同意參賽！ 林安可：對日本很想贏

台灣強打林安可今年轉戰日職，加盟埼玉西武獅隊，他也被列在經典賽中華隊的集訓名單中，日本媒體《日刊體育》報導，今天（30日）西武獅隊表示，如果林安可接到徵召，就會放行讓他參與經典賽。

林安可是2024年台灣在世界12強棒球賽奪下冠軍的一員，也被列入今年經典賽大名單中，本月中短暫參與國家隊開訓，之後就赴日準備迎接新球季，但能否參與經典賽，一直還未有明確答案。

今天西武獅隊為新加入的外籍選手舉辦加盟記者會，會後報導指出，西武獅隊已給出明確答案，若林安可被台灣選進經典賽名單，就會允許他參賽。對此林安可也表示，自己會在春訓時把狀況調整到最好，如果被徵召，我會全力以赴，為國家隊做出貢獻。

而台灣及日本在經典賽首輪就會在東京巨蛋交手，若是屆時和日本隊交手，林安可說：「真的非常期待，當然很想要贏。」