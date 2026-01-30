快訊

台北101變台灣101？民進黨政府「改名癖」又犯了

輝達要設台灣第二總部？黃仁勳：我覺得這很好…愈多愈好

經典賽／西武獅同意參賽！ 林安可：對日本很想贏

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
西武獅放行林安可打經典賽。聯合報系資料照
西武獅放行林安可打經典賽。聯合報系資料照

台灣強打林安可今年轉戰日職，加盟埼玉西武獅隊，他也被列在經典賽中華隊的集訓名單中，日本媒體《日刊體育》報導，今天（30日）西武獅隊表示，如果林安可接到徵召，就會放行讓他參與經典賽。

林安可是2024年台灣在世界12強棒球賽奪下冠軍的一員，也被列入今年經典賽大名單中，本月中短暫參與國家隊開訓，之後就赴日準備迎接新球季，但能否參與經典賽，一直還未有明確答案。

今天西武獅隊為新加入的外籍選手舉辦加盟記者會，會後報導指出，西武獅隊已給出明確答案，若林安可被台灣選進經典賽名單，就會允許他參賽。對此林安可也表示，自己會在春訓時把狀況調整到最好，如果被徵召，我會全力以赴，為國家隊做出貢獻。

而台灣及日本在經典賽首輪就會在東京巨蛋交手，若是屆時和日本隊交手，林安可說：「真的非常期待，當然很想要贏。」

經典賽

延伸閱讀

日職／林安可揭個性害羞 盼未來穿西武球衣返台對戰前東家

日職／西武獅公布春訓分組 林安可一軍、林冠臣二軍

經典賽／中華隊43人集訓名單疑流出 旅外19人領銜、5名20歲投手成焦點

日職／林安可投手入選野手旅外罕見 餅總：證明打擊天賦

相關新聞

經典賽／外媒暢聊C組情勢 稱台灣最被低估「比南韓晉級機率更高」

世界棒球經典賽各組預賽將上演5搶2，中華隊爭取繼2013年後再次前進八強，外媒討論中華隊晉級可能性，認為是不能忽視的一股...

經典賽／30人正選名單即將出爐！MLB公布2月6日直播揭曉

世界棒球經典賽即將在3月登場，作為主辦單位的美國職棒大聯盟，今天公布將在美東時間2月5日晚上7點（台灣時間2月6日早上8...

經典賽／西武獅同意參賽！ 林安可：對日本很想贏

台灣強打林安可今年轉戰日職，加盟埼玉西武獅隊，他也被列在經典賽中華隊的集訓名單中，日本媒體《日刊體育》報導，今天（30日...

經典賽／官方經典回顧 王建民2013年12局無失分獲封「傳奇」

世界棒球經典賽官方IG回顧過往，今天版面介紹到在2013年留下12局無失分的王建民，稱他是「經典賽傳奇」，釣出許多台灣球...

經典賽／「年齡不再只是一個數字」 道奇羅哈斯因保險未過無緣參賽

道奇隊去年奪冠功臣之一的36歲內野手羅哈斯（Miguel Rojas），今年將迎接他球員生涯的最後一個球季，但在此之前，...

經典賽／多明尼加證實拉米瑞茲不打首輪 不排除8強加入戰局

守護者隊當家球星拉米瑞茲（José Ramírez）確定不會在世界棒球經典賽首輪亮相，多明尼加隊總經理克魯茲（Nelso...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。