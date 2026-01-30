經典賽／「年齡不再只是一個數字」 道奇羅哈斯因保險未過無緣參賽

道奇隊去年奪冠功臣之一的36歲內野手羅哈斯（Miguel Rojas），今年將迎接他球員生涯的最後一個球季，但在此之前，他原有意代表委內瑞拉隊參與3月的世界棒球經典賽（WBC），但因年紀和傷病史導致保險卡關，無緣參戰。

羅哈斯與道奇簽下1年約，預計這個球季後結束球員生涯，而代表自己的國家投入經典賽也一直是他的心願，但消息指出，他的保險公司將對37歲以上的選手有嚴格的限制，羅哈斯下個月就滿37歲，因此被歸類在這個範圍。

保險公司考量他的年紀和過往的傷病史，拒絕承保，讓羅哈斯將無緣本屆經典賽。他在個人社群上發出一張披著自己委內瑞拉國旗的照片，並寫下「非常難過，不能代表我的國家，不能把國旗穿在胸前，真是太遺憾了。」並打上心碎的符號，下方再寫下「這一次，年齡不再只是一個數字。」

羅哈斯在個人社群上發出一張披著自己委內瑞拉國旗的照片，表達無緣經典賽的心情。 截圖自羅哈斯IG限動

上屆2023年經典賽，羅哈斯原本也是委內瑞拉隊的一員，但在開打前5天退出，因當時道奇要接班游擊的克斯（Gavin Lux）右膝受傷整季報銷，羅哈斯要補上他的游擊空缺，為了讓自己能準備迎接球季，決定忍痛退出國家隊。這次預計將是羅哈斯最後一次有機會以球員身分參與經典賽，但仍未能如願。