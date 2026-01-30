經典賽／官方經典回顧 王建民2013年12局無失分獲封「傳奇」

世界棒球經典賽官方IG回顧過往，今天版面介紹到在2013年留下12局無失分的王建民，稱他是「經典賽傳奇」，釣出許多台灣球迷留言回應，湧入大量國旗emoji。

王建民2013年在尚未找到新東家的情況下投入經典賽，繼2004年雅典奧運後再披國家隊戰袍，而他一舉率領中華隊打出隊史最佳成績，為迄今唯一晉級八強的一年。

王建民先後在預賽、複賽都扛起打頭陣的任務，面對澳洲、日本都繳出6局無失分好投，差一點在當年就讓中華隊擊敗日本隊的夢境成為現實。

王建民也因經典賽的壓制演出投出身價，吸引日職球隊招手，而他隨後與前東家洋基隊簽下小聯盟合約，該年在藍鳥、2016年在皇家隊站上大聯盟，延續旅美之路。