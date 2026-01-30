快訊

2026最大的敵人不是王世堅？「民調大贏」蔣萬安說話了

一旁就是加油站！台中北屯寢具店大火 消防多個分隊灌救中

呂秋遠逼墮胎、離職判賠60萬 女律師林沄蓁落淚：謝謝法官看到真相

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／官方經典回顧 王建民2013年12局無失分獲封「傳奇」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
王建民在2013年經典賽扮演王牌投手，面對澳洲、日本都繳出6局無失分好投。本報資料照片
王建民在2013年經典賽扮演王牌投手，面對澳洲、日本都繳出6局無失分好投。本報資料照片

世界棒球經典賽官方IG回顧過往，今天版面介紹到在2013年留下12局無失分的王建民，稱他是「經典賽傳奇」，釣出許多台灣球迷留言回應，湧入大量國旗emoji。

王建民2013年在尚未找到新東家的情況下投入經典賽，繼2004年雅典奧運後再披國家隊戰袍，而他一舉率領中華隊打出隊史最佳成績，為迄今唯一晉級八強的一年。

王建民先後在預賽、複賽都扛起打頭陣的任務，面對澳洲、日本都繳出6局無失分好投，差一點在當年就讓中華隊擊敗日本隊的夢境成為現實。

王建民也因經典賽的壓制演出投出身價，吸引日職球隊招手，而他隨後與前東家洋基隊簽下小聯盟合約，該年在藍鳥、2016年在皇家隊站上大聯盟，延續旅美之路。

經典賽

延伸閱讀

經典賽／多明尼加證實拉米瑞茲不打首輪 不排除8強加入戰局

經典賽／30人正選名單即將出爐！MLB公布2月6日直播揭曉

經典賽／大都會華裔投手董天賜證實不打WBC 要拚開季名單

經典賽／外媒暢聊C組情勢 稱台灣最被低估「比南韓晉級機率更高」

相關新聞

經典賽／外媒暢聊C組情勢 稱台灣最被低估「比南韓晉級機率更高」

世界棒球經典賽各組預賽將上演5搶2，中華隊爭取繼2013年後再次前進八強，外媒討論中華隊晉級可能性，認為是不能忽視的一股...

經典賽／30人正選名單即將出爐！MLB公布2月6日直播揭曉

世界棒球經典賽即將在3月登場，作為主辦單位的美國職棒大聯盟，今天公布將在美東時間2月5日晚上7點（台灣時間2月6日早上8...

經典賽／史上首次！蔡其昌宣布5000人海外直播派對場地敲定

中華職棒會長蔡其昌昨天在社群平台宣布好消息，日本東京「台灣之夜」直播應援活動確定成行，在東京市區借到3處可容納千人以上的室內場館，可讓5千名在日台灣球迷，一起為中華隊加油。 蔡其昌發文表示，「期

經典賽／官方經典回顧 王建民2013年12局無失分獲封「傳奇」

世界棒球經典賽官方IG回顧過往，今天版面介紹到在2013年留下12局無失分的王建民，稱他是「經典賽傳奇」，釣出許多台灣球...

經典賽／多明尼加證實拉米瑞茲不打首輪 不排除8強加入戰局

守護者隊當家球星拉米瑞茲（José Ramírez）確定不會在世界棒球經典賽首輪亮相，多明尼加隊總經理克魯茲（Nelso...

經典賽／大都會華裔投手董天賜證實不打WBC 要拚開季名單

大都會隊22歲華裔投手董天賜（Jonah Tong）確定缺席本屆世界棒球經典賽，當地媒體指出，他將不會為加拿大隊出賽，儘...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。