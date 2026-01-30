經典賽／多明尼加證實拉米瑞茲不打首輪 不排除8強加入戰局

守護者隊當家球星拉米瑞茲（José Ramírez）確定不會在世界棒球經典賽首輪亮相，多明尼加隊總經理克魯茲（Nelson Cruz）透露，他因個人因素無法參賽，若球隊打進第二輪，他有可能在那時與國家隊會合，但前提是傷兵出現。

克魯茲今天出席美國職棒大聯盟、多明尼加棒球協會共同主辦的活動，談到拉米瑞茲的參賽狀況，克魯茲表示，「這對他來說是一個艱難的決定，因為這牽涉到他的私人狀況，等到時機到了，他會自己說明他的狀況。」

克魯茲證實，拉米瑞茲無法在第一輪加入球隊，「但他還是有可能在第二輪和我們會合。」他也進一步解釋，「他能在第二輪加入的唯一方式，就是有球員受傷，但我們當然希望不會發生這種事。」克魯茲也強調，身為國家隊總經理，除了組建球隊之外，他的另一項重要職責就是保護選手。

多明尼加分在邁阿密馬林魚球場進行的預賽D組，也是該組最被看好的球隊，若以D組第一晉級，將在八強淘汰賽面對C組第二球隊，D組第二則面對C組第一；中華隊則是身處C組，C組晉級球隊屆時將面臨長途飛行與時差調整，D組晉級球隊則在邁阿密等待對手。