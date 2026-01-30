經典賽／30人正選名單即將出爐！MLB公布2月6日直播揭曉

世界棒球經典賽即將在3月登場，作為主辦單位的美國職棒大聯盟，今天公布將在美東時間2月5日晚上7點（台灣時間2月6日早上8點），透過MLBNetwork直播揭曉20隊30人名單。

經典賽納入大聯盟選手，陣容星度極高，被視為最頂級棒球國際賽事，各隊選手名單備受關注，衛冕冠軍日本隊已經揭曉29人名單，包括大谷翔平、山本由伸兩大球星都將參戰，只差最後一席到位，美國隊已公布名單也已達到28人。

大聯盟今天公布，20隊30人名單將在2月6日節目中正式揭曉，透過MLBNetwork直播公布各隊完整戰力。

中華隊在本屆預賽分在東京巨蛋進行的C組，與日本、南韓、澳洲、捷克隊相爭，團隊目前正於左營國訓中心進行第一階段集訓，2月19日移師台北大巨蛋進入第二階段集訓及台日對抗賽，2月28日轉戰日本宮崎進行官辦熱身賽，備戰3月5日開打的正式比賽。