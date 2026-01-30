快訊

霸王寒流再現？美模式估2月9日北台0度 氣象粉專搖頭：很外行

經典賽／史上首次！蔡其昌宣布5000人海外直播派對場地敲定

傳輝達將在台北市蓋第二總部 李四川：尚未收到消息但「樂觀其成」

經典賽／30人正選名單即將出爐！MLB公布2月6日直播揭曉

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
美國職棒大聯盟將於2月6日早上8點MLBNetwork公布世界棒球經典賽各隊30人正選名單。圖／取自MLB官方X
美國職棒大聯盟將於2月6日早上8點MLBNetwork公布世界棒球經典賽各隊30人正選名單。圖／取自MLB官方X

世界棒球經典賽即將在3月登場，作為主辦單位的美國職棒大聯盟，今天公布將在美東時間2月5日晚上7點（台灣時間2月6日早上8點），透過MLBNetwork直播揭曉20隊30人名單。

經典賽納入大聯盟選手，陣容星度極高，被視為最頂級棒球國際賽事，各隊選手名單備受關注，衛冕冠軍日本隊已經揭曉29人名單，包括大谷翔平、山本由伸兩大球星都將參戰，只差最後一席到位，美國隊已公布名單也已達到28人。

大聯盟今天公布，20隊30人名單將在2月6日節目中正式揭曉，透過MLBNetwork直播公布各隊完整戰力。

中華隊在本屆預賽分在東京巨蛋進行的C組，與日本、南韓、澳洲、捷克隊相爭，團隊目前正於左營國訓中心進行第一階段集訓，2月19日移師台北大巨蛋進入第二階段集訓及台日對抗賽，2月28日轉戰日本宮崎進行官辦熱身賽，備戰3月5日開打的正式比賽。

經典賽

延伸閱讀

經典賽／日本隊陣容太強 韓媒氣氛超憂傷：看來得放棄日韓戰了

經典賽／推山本由伸迎戰中華隊？日本監督：再看看狀況

經典賽／大谷翔平只排前段棒次 井端弘和談山本由伸定位

經典賽／日本隊公布第三波名單確定有山本由伸 將對中華隊先發？

相關新聞

經典賽／外媒暢聊C組情勢 稱台灣最被低估「比南韓晉級機率更高」

世界棒球經典賽各組預賽將上演5搶2，中華隊爭取繼2013年後再次前進八強，外媒討論中華隊晉級可能性，認為是不能忽視的一股...

經典賽／30人正選名單即將出爐！MLB公布2月6日直播揭曉

世界棒球經典賽即將在3月登場，作為主辦單位的美國職棒大聯盟，今天公布將在美東時間2月5日晚上7點（台灣時間2月6日早上8...

經典賽／史上首次！蔡其昌宣布5000人海外直播派對場地敲定

中華職棒會長蔡其昌昨天在社群平台宣布好消息，日本東京「台灣之夜」直播應援活動確定成行，在東京市區借到3處可容納千人以上的室內場館，可讓5千名在日台灣球迷，一起為中華隊加油。 蔡其昌發文表示，「期

經典賽／大都會華裔投手董天賜證實不打WBC 目標爭取開季名單

大都會隊22歲華裔投手董天賜（Jonah Tong）確定缺席本屆世界棒球經典賽，當地媒體指出，他將不會為加拿大隊出賽，儘...

經典賽／徐若熙獲得軟銀同意參賽 美媒點出6名投手沒問題

中華隊備戰世界棒球經典賽，正選名單將於2月公布，美國棒球記者杜達（Jeff Duda）今天在社群媒體平台X透露，包括徐若...

經典賽／加拿大失去弗里曼、小葛雷諾 日媒形容球迷痛苦吶喊

第6屆世界棒球經典賽倒數，藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）確定代表多明尼加隊出賽，這個消...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。