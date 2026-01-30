聽新聞
經典賽／大都會華裔投手董天賜證實不打WBC 目標爭取開季名單
大都會隊22歲華裔投手董天賜（Jonah Tong）確定缺席本屆世界棒球經典賽，當地媒體指出，他將不會為加拿大隊出賽，儘管本人有意願，但也知道今年春訓卡位非常重要，因此做出這項決定。
董天賜的父親是移民加拿大的香港人，母親則具有德國、愛爾蘭、蘇格蘭血統，他從小在加拿大安大略出生長大。
加拿大記者達維迪（Shi Davidi）今天指出，「董天賜已經證實他將不會在本屆經典賽為加拿大出賽，雖然他想打，但對一位去年夏天剛在大聯盟初登板的年輕右投來說，今年春訓將是他的大好機會，做出這樣的決定是可以理解的。」
董天賜在今年百大新秀排名第48，大都會農場則排第3，去年共在大聯盟出賽5場，取得2勝3敗、防禦率7.71，今年將透過春訓爭取進入開季名單。
