經典賽／大都會華裔投手董天賜證實不打WBC 目標爭取開季名單

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
華裔投手董天賜確定缺席本屆世界棒球經典賽。 路透社
大都會隊22歲華裔投手董天賜（Jonah Tong）確定缺席本屆世界棒球經典賽，當地媒體指出，他將不會為加拿大隊出賽，儘管本人有意願，但也知道今年春訓卡位非常重要，因此做出這項決定。

董天賜的父親是移民加拿大的香港人，母親則具有德國、愛爾蘭、蘇格蘭血統，他從小在加拿大安大略出生長大。

加拿大記者達維迪（Shi Davidi）今天指出，「董天賜已經證實他將不會在本屆經典賽為加拿大出賽，雖然他想打，但對一位去年夏天剛在大聯盟初登板的年輕右投來說，今年春訓將是他的大好機會，做出這樣的決定是可以理解的。」

董天賜在今年百大新秀排名第48，大都會農場則排第3，去年共在大聯盟出賽5場，取得2勝3敗、防禦率7.71，今年將透過春訓爭取進入開季名單。

