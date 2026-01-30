經典賽／史上首次！蔡其昌宣布5000人海外直播派對場地敲定

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊球迷。聯合報系資料照
中華隊球迷。聯合報系資料照

中華職棒會長蔡其昌昨天在社群平台宣布好消息，日本東京「台灣之夜」直播應援活動確定成行，在東京市區借到3處可容納千人以上的室內場館，可讓5千名在日台灣球迷，一起為中華隊加油。

蔡其昌發文表示，「期待東京舉辦台灣之夜的家人們，跟大家報告好消息！在駐日代表處、文化總會，以及許多在日台灣人的努力下，因為怕大家寒冷，成功在日本東京市區租借到三處容納千人以上的室內集會場所舉辦直播應援派對，合計可以集結近5000名在東京的台灣球迷！」

蔡其昌強調，「目前WBC台日賽公播權也通過初步審查，期待後續進展一切順利！再一次謝謝大家公私協力幫忙場地租借、公播權利、硬體設備、團體保險等，明天中午他們也會在嘖嘖平台上開『東京應援專區』讓大家認購。台灣球迷如果在東京要一起取暖的話，可考慮來參加這場台灣人在東京史無前例5000人直播應援派對夜。」

中職副秘書長蔡克斯補充說，「這次東京台灣之夜所借到的場地規格，已是會展中心等級，連日本人都忍不住詢問：『你們真的需要租借那麼大的場地嗎？』但實際規劃下來，一個場地根本不夠。」

