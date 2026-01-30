經典賽／外媒暢聊C組情勢 稱台灣最被低估「比南韓晉級機率更高」

世界棒球經典賽各組預賽將上演5搶2，中華隊爭取繼2013年後再次前進八強，外媒討論中華隊晉級可能性，認為是不能忽視的一股勢力，記者杜達（Jeff Duda）更說：「對我來說，中華隊比起南韓隊明顯更是熱門晉級球隊。」

杜達近期在X上針對中華隊陣容點兵，先是提到可能的旅外投手組成，包括陳柏毓、林昱珉、林維恩、古林睿煬、孫易磊、徐若熙等人，直言：「這絕對會是一支能為日本帶來威脅的球隊。」

另一位記者赫南德茲（Edwin Hernández Jr.）轉發他的留言，並提到：「台灣是這次賽事最被低估的球隊，順帶一提，他們是12強冠軍隊。」他進一步表示，自己所看的所有拉丁美洲節目，都認為C組將由日本、南韓晉級，「但台灣是正在上升中的球隊，他們具備製造大爆冷的所有潛力。」

杜達也在底下回覆他的留言：「南韓有現在的聲勢是因為最初兩屆經典賽，如果李灝宇、龍恩（Jonathon Long）都加入，對我來說，台灣會是比南韓更熱門的晉級球隊，因為南韓並沒有可與台灣相互抗衡的投手戰力。」