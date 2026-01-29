快訊

經典賽／徐若熙獲得軟銀同意參賽 美媒點出6名投手沒問題

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
徐若熙。 報系資料照
徐若熙。 報系資料照

中華隊備戰世界棒球經典賽，正選名單將於2月公布，美國棒球記者杜達（Jeff Duda）今天在社群媒體平台X透露，包括徐若熙在內，已有6名台灣球員獲得母隊同意，將參加本屆賽事。

徐若熙去年季後行使旅外自由球員權利，和軟銀隊簽下3年總值最高1500萬美元合約，春訓分組名單確定從A組出發，將隨一軍在宮崎開訓，球團今天也在福岡希爾頓海鷹大飯店為他舉行加盟記者會。

杜達公布6名獲得母隊放行的台灣球員是3名旅日投手徐若熙、古林睿煬、孫易磊，以及旅美投手陳柏毓、林昱珉、林維恩，最後能否進入中華隊名單，就看教練團的決定。

徐若熙過去效力味全龍隊5季，即將展開旅日生涯，日本媒體「日刊體育」指出，他是極具潛力的球員，道奇隊先前也曾對他有意，速球最快可達98英里（約158公里），擁有頂級水準，去年在龍隊出賽19場投出5勝7敗、防禦率2.45。

經典賽

相關新聞

中華隊備戰世界棒球經典賽，正選名單將於2月公布，美國棒球記者杜達（Jeff Duda）今天在社群媒體平台X透露，包括徐若...

達成合作！緯來取得經典賽轉播權、愛爾達重回NBA轉播行列

愛爾達電視與緯來電視網今天共同宣布，確認緯來電視網取得2026年世界棒球經典賽（World Baseball Class...

經典賽／為何婉拒美國隊徵招？貝林傑：我欠洋基老闆一個交代

明星外野手貝林傑（Cody Bellinger）休賽季拖很久，才與洋基隊簽下5年1.625億美元合約。今天他受訪時提到拒絕代表美國，參加世界棒球經典賽的原因。 洋基休賽季除失去牛棚投手威廉斯（D

經典賽／加拿大失去弗里曼、小葛雷諾 日媒形容球迷痛苦吶喊

第6屆世界棒球經典賽倒數，藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）確定代表多明尼加隊出賽，這個消...

經典賽／賈吉披上美國隊球衣 洋基教頭掛保證做好準備了

洋基隊備戰新球季，將於2月21日對金鶯隊展開首場熱身賽，總教練布恩（Aaron Boone）今天談到「法官」賈吉（Aar...

經典賽／728億日圓球星參戰 日媒預測小葛、大谷可能8強碰面

藍鳥隊看板球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）今天確定披上多明尼加球衣，迎接3月開打的世界棒球經典...

