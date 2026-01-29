聽新聞
經典賽／徐若熙獲得軟銀同意參賽 美媒點出6名投手沒問題
中華隊備戰世界棒球經典賽，正選名單將於2月公布，美國棒球記者杜達（Jeff Duda）今天在社群媒體平台X透露，包括徐若熙在內，已有6名台灣球員獲得母隊同意，將參加本屆賽事。
徐若熙去年季後行使旅外自由球員權利，和軟銀隊簽下3年總值最高1500萬美元合約，春訓分組名單確定從A組出發，將隨一軍在宮崎開訓，球團今天也在福岡希爾頓海鷹大飯店為他舉行加盟記者會。
杜達公布6名獲得母隊放行的台灣球員是3名旅日投手徐若熙、古林睿煬、孫易磊，以及旅美投手陳柏毓、林昱珉、林維恩，最後能否進入中華隊名單，就看教練團的決定。
徐若熙過去效力味全龍隊5季，即將展開旅日生涯，日本媒體「日刊體育」指出，他是極具潛力的球員，道奇隊先前也曾對他有意，速球最快可達98英里（約158公里），擁有頂級水準，去年在龍隊出賽19場投出5勝7敗、防禦率2.45。
Taiwanese pitchers that have gotten the green light to pitch in the WBC:— Jeff Duda (@INTLBaseball24) January 29, 2026
Po-Yu Chen
Yu-Min Lin
Ruei-Yang Gu Lin
Yi-Lei Sun
Wei-En Lin
Jo-Hsi Hsu and Chen Zhong-Ao Zhuang should be available. If they get Jonathon Long and Hao-Yu Lee, this team is a legitimate threat to Japan pic.twitter.com/aZ0qWsy7Bs
