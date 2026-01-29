經典賽／加拿大失去弗里曼、小葛雷諾 日媒形容球迷痛苦吶喊

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
藍鳥隊重砲小葛雷諾確定代表多明尼加隊出賽。 法新社
第6屆世界棒球經典賽倒數，藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）確定代表多明尼加隊出賽，這個消息讓不少加拿大球迷失望，甚至有人指出，藍鳥陣中竟然完全沒有國家隊球員。

道奇隊明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）雖是美國籍，但父母都是加拿大人，2017、2023年經典賽選擇代表加拿大隊出賽；這位36歲球星最近以個人因素為由，確定不再參賽，加拿大體育媒體Sportsnet直言，該國想在經典賽取得佳績遭受打擊。

小葛雷諾的父親老葛雷諾（Vladimir Guerrero）是大聯盟退役名將，拿過美聯MVP、已經入選名人堂，1999年效力蒙特婁博覽會隊時，小葛雷諾在加拿大出生，因此經典賽也可代表該國出賽，但他選擇為老爸的祖國效力，加拿大隊再失一門重砲。

多明尼加隊如果打進8強，可能對上挑戰2連霸的日本隊，因此小葛雷諾確定參賽一事，今天也成為日本媒體報導的焦點；「中日體育」引述一些加拿大民眾的看法，形容他們此時痛苦吶喊，「為什麼小葛雷諾不為加拿大隊效力？」

有球迷認為小葛雷諾在加拿大出生，應該披上國家隊球衣，也有人相信他總有一天會代表加拿大隊參賽，還有人說：「藍鳥是加拿大球隊，但他們竟然沒有一位國家隊的球員。」

加拿大隊未缺席過去5屆經典賽，不過從未晉級8強，最佳表現是2006年首屆賽事排名第9，今年分在預賽A組，將和波多黎各、古巴、巴拿馬、哥倫比亞等隊爭奪8強門票。

