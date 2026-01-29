經典賽／達成合作！緯來取得WBC轉播權、愛爾達重回NBA轉播行列
愛爾達電視與緯來電視網今天共同宣布，確認緯來電視網取得2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic 2026, WBC） 於今年三月舉行之47場賽事轉播權；愛爾達電視則將從2月14日起的明星賽周末，加入美國職業籃球聯盟NBA（National Basketball Association） 的轉播行列。
雙方表示，將延續長期良好的合作情誼，共同為台灣收視體育轉播的觀眾，繼續打更佳的多元觀賽體驗。
