聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／為何婉拒美國隊徵招？貝林傑：我欠洋基老闆一個交代
明星外野手貝林傑（Cody Bellinger）休賽季拖很久，才與洋基隊簽下5年1.625億美元合約。今天他受訪時提到拒絕代表美國，參加世界棒球經典賽的原因。
洋基休賽季除失去牛棚投手威廉斯（Devin Williams）與威佛（Luke Weaver），幾乎帶原班人馬回歸。
洋基總管「現金人」凱許曼（Brian Cashman）感謝老闆史坦伯瑞納（Hal Steinbrenner）促成貝林傑的回歸，他強調，「我不同意說這是同一支球隊、原班人馬再拚一次。一定會有些不同，競爭環境也會不一樣。」
貝林傑上季被小熊隊交易至洋基隊，繳出亮眼成績，出賽152場，累積29轟98打點，打擊率0.272，OPS值0.813。貝林傑今天接受視訊訪問，坦言一度以為自己只會在洋基待1年，「當你進到一個休息室，大家都以贏球為目標、為彼此而戰時，你真的不會想離開。外面的草不一定比較綠。」
世界棒球經典賽今年3月開打，美國已公布許多球員，但完整名單尚未出爐。貝林傑透露自己婉拒徵招，「我只想專心眼前的事，以及現在該完成的任務。我欠史坦伯瑞納家族和洋基球團一個交代，要拿出自己最好的一面，全力拚一座冠軍。」
⚾ 經典賽倒數計時
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言