經典賽／728億日圓球星參戰 日媒預測小葛、大谷可能8強碰面

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
小葛雷諾參戰WBC，有機會在8強遇到日本的大谷翔平。 法新社
小葛雷諾參戰WBC，有機會在8強遇到日本的大谷翔平。 法新社

藍鳥隊看板球星小葛雷諾Vladimir Guerrero Jr.）今天確定披上多明尼加球衣，迎接3月開打的世界棒球經典賽，日本媒體「日刊體育」指出，多明尼加如果晉級8強，可能會在8強賽遭遇日本，這將是大谷翔平、小葛雷諾繼去年世界大賽後再次碰面，這場比賽倍受矚目。

過去5屆經典賽，日本是唯一每屆都能晉級4強的球隊，奪下2006、09、23年冠軍，多明尼加在2013年奪下隊史首冠，接下來兩屆未進4強，美國則在2017年封王。

小葛雷諾今天加入塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、克魯茲（Oneil Cruz）、桑契斯（Cristopher Sanchez）、阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）的行列，一起為多明尼加效力，預賽D組對手包括委內瑞拉、荷蘭、以色列、尼加拉瓜。

日刊體育指出，隨著小葛雷諾加入，多明尼加的進攻火力正在迅速增強。

藍鳥去年在世界大賽打滿7場不敵道奇隊，挑戰隊史第3冠失利，道奇也成為本世紀首支完成2連霸的球隊；小葛雷諾和藍鳥簽下14年5億美元合約，將從今年球季起步，確定為多明尼加打拚經典賽，更被日媒喻為「身價728億日圓的球星參戰」。

小葛雷諾去年在季後賽打擊率達3成97，而且8轟、15分打點都排名第1，大谷也有8支全壘打，14分打點居次，兩大咖若在經典賽碰面，確實是相當難得的場面。

經典賽 小葛雷諾 Vladimir Guerrero Jr. 大谷翔平

相關新聞

經典賽／728億日圓球星參戰 日媒預測小葛、大谷可能8強碰面

藍鳥隊看板球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）今天確定披上多明尼加球衣，迎接3月開打的世界棒球經典...

經典賽／斷言日本不會用大谷投中華隊 井口資仁：分組賽沒有苦戰

世界棒球經典賽今年3月開打，日本隊是C組實力最強大的隊伍，日本名將井口資仁受訪時提到，大谷翔平不可能在開幕戰對中華隊時，擔任先發投手。 現年51歲的井口資仁有4年大聯盟資歷，退休後當過日職羅德隊

經典賽／南韓隊和中華隊拚了 破天荒只要進8強就給獎金

南韓隊已經連續3屆世界棒球經典賽未能晉級8強，為了鼓勵國家隊在本屆賽事拚出佳績，已經制定特別獎勵條款，只要闖進8強就可獲...

經典賽／小葛雷諾確定加入多明尼加 挑戰隊史第2冠火力更猛

多明尼加備戰3月世界棒球經典賽，今天正式宣布藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）進入國家隊，...

經典賽／日媒：日本隊集訓 達比修不登錄教練只是擔任顧問

日媒今天報導，美國職棒大聯盟聖地牙哥教士隊投手達比修有，將在世界棒球經典賽（WBC）日本代表隊「侍JAPAN」的賽前集訓...

經典賽／巨人軍唯一入選 大勢用WBC球「找不到人傳接球」

日職讀賣巨人隊終結者大勢，連續兩屆世界棒球經典賽（WBC）披上日本隊戰袍參賽，今天球隊在宮崎展開共同自主訓練首日，大勢就...

