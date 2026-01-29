經典賽／728億日圓球星參戰 日媒預測小葛、大谷可能8強碰面

藍鳥隊看板球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）今天確定披上多明尼加球衣，迎接3月開打的世界棒球經典賽，日本媒體「日刊體育」指出，多明尼加如果晉級8強，可能會在8強賽遭遇日本，這將是大谷翔平、小葛雷諾繼去年世界大賽後再次碰面，這場比賽倍受矚目。

過去5屆經典賽，日本是唯一每屆都能晉級4強的球隊，奪下2006、09、23年冠軍，多明尼加在2013年奪下隊史首冠，接下來兩屆未進4強，美國則在2017年封王。

小葛雷諾今天加入塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、克魯茲（Oneil Cruz）、桑契斯（Cristopher Sanchez）、阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）的行列，一起為多明尼加效力，預賽D組對手包括委內瑞拉、荷蘭、以色列、尼加拉瓜。

日刊體育指出，隨著小葛雷諾加入，多明尼加的進攻火力正在迅速增強。

藍鳥去年在世界大賽打滿7場不敵道奇隊，挑戰隊史第3冠失利，道奇也成為本世紀首支完成2連霸的球隊；小葛雷諾和藍鳥簽下14年5億美元合約，將從今年球季起步，確定為多明尼加打拚經典賽，更被日媒喻為「身價728億日圓的球星參戰」。

小葛雷諾去年在季後賽打擊率達3成97，而且8轟、15分打點都排名第1，大谷也有8支全壘打，14分打點居次，兩大咖若在經典賽碰面，確實是相當難得的場面。