經典賽／斷言日本不會用大谷投中華隊 井口資仁：分組賽沒有苦戰

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
世界棒球經典賽今年3月開打，日本隊是C組實力最強大的隊伍，日本名將井口資仁受訪時提到，大谷翔平不可能在開幕戰對中華隊時，擔任先發投手。

現年51歲的井口資仁有4年大聯盟資歷，退休後當過日職羅德隊一軍總教練，目前擔任球評。日媒Sportsnavi邀請他分析經典賽，第一個問題是：「開幕戰先發投手會派球隊門面大谷翔平嗎？」

井口資仁認為大谷不會擔任開幕戰先發，他直言，「我預期第一輪不會有太多艱難的比賽，所以先發投手安排誰上都可以。我傾向用多名球員輪流上場，讓大家都有經驗、保持平衡。不只投手，野手也是一樣，從集訓開始就會朝這個方向來調整。」

C組有日本、南韓、澳洲、捷克和中華隊，將於東京巨蛋舉行，對於日本球迷可能無緣看見大谷投球的英姿，井口資仁坦言，「包括我在內，大家都很想看他投球。他本來就是日本不可或缺的投手，不管是先發還是投1局也好，都希望能在某個時點派他上場。不過MLB球員通常都會從大聯盟開季時間推算，投幾局、投幾球都有一定的限制，這些條件也會影響他的出賽安排。」

經典賽 大谷翔平 WBC中華隊

