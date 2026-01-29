經典賽／南韓隊和中華隊拚了 破天荒只要進8強就給獎金
南韓隊已經連續3屆世界棒球經典賽未能晉級8強，為了鼓勵國家隊在本屆賽事拚出佳績，已經制定特別獎勵條款，只要闖進8強就可獲得4億韓元（約合台幣877萬元），這將是隊史首次只要預賽過關就有獎金。
南韓職棒聯盟（KBO）今天宣布，將為經典賽國家隊提供額外獎金，晉級8強就有4億韓元，韓媒「韓聯社」指出，KBO在此之前，並未對晉級8強發放任何獎金，但這次決定提供，進一步激勵國家隊。
另外，KBO也決定提高經典賽獎金，若能打進4強將有6億韓元，這個數字是之前的兩倍，拿到亞軍將從原來7億韓元提高到8億韓元，奪下冠軍更從10億韓元增至12億韓元。
南韓在2006、09年經典賽都闖進4強，第二屆賽事更獲亞軍，寫下隊史最佳紀錄，接下來2013、17、23年都在預賽淘汰，今年預賽對手包括中華、日本、澳洲、捷克，將從3月5日起「5搶2」爭取8強門票。
