快訊

台中大雅6旬婦遭砍8刀…凶嫌找到了 跑上國道被車撞倒送醫急救

幼教缺師／代理教師年資敘薪上路 公幼教保員掀離職潮

國土署官網不藏了！新任署長確定是高雄幫蔡長展

經典賽／南韓隊和中華隊拚了 破天荒只要進8強就給獎金

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

南韓隊已經連續3屆世界棒球經典賽未能晉級8強，為了鼓勵國家隊在本屆賽事拚出佳績，已經制定特別獎勵條款，只要闖進8強就可獲得4億韓元（約合台幣877萬元），這將是隊史首次只要預賽過關就有獎金。

南韓職棒聯盟（KBO）今天宣布，將為經典賽國家隊提供額外獎金，晉級8強就有4億韓元，韓媒「韓聯社」指出，KBO在此之前，並未對晉級8強發放任何獎金，但這次決定提供，進一步激勵國家隊。

另外，KBO也決定提高經典賽獎金，若能打進4強將有6億韓元，這個數字是之前的兩倍，拿到亞軍將從原來7億韓元提高到8億韓元，奪下冠軍更從10億韓元增至12億韓元。

南韓在2006、09年經典賽都闖進4強，第二屆賽事更獲亞軍，寫下隊史最佳紀錄，接下來2013、17、23年都在預賽淘汰，今年預賽對手包括中華、日本、澳洲、捷克，將從3月5日起「5搶2」爭取8強門票。

經典賽

延伸閱讀

經典賽／小葛雷諾確定加入多明尼加 挑戰隊史第2冠火力更猛

川普點名南韓國會未過貿易協議 貝森特：批准前不算數

經典賽／日媒：日本隊集訓 達比修不登錄教練只是擔任顧問

日職／徐若熙春訓A組出發 軟銀隊為經典賽國手開特例

相關新聞

經典賽／小葛雷諾確定加入多明尼加 挑戰隊史第2冠火力更猛

多明尼加備戰3月世界棒球經典賽，今天正式宣布藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）進入國家隊，...

經典賽／南韓隊和中華隊拚了 破天荒只要進8強就給獎金

南韓隊已經連續3屆世界棒球經典賽未能晉級8強，為了鼓勵國家隊在本屆賽事拚出佳績，已經制定特別獎勵條款，只要闖進8強就可獲...

經典賽／日媒：日本隊集訓 達比修不登錄教練只是擔任顧問

日媒今天報導，美國職棒大聯盟聖地牙哥教士隊投手達比修有，將在世界棒球經典賽（WBC）日本代表隊「侍JAPAN」的賽前集訓...

經典賽／巨人軍唯一入選 大勢用WBC球「找不到人傳接球」

日職讀賣巨人隊終結者大勢，連續兩屆世界棒球經典賽（WBC）披上日本隊戰袍參賽，今天球隊在宮崎展開共同自主訓練首日，大勢就...

經典賽／「歐吉桑」陳冠宇投入集訓 旅美投手陳柏毓也報到了

世界棒球經典賽（WBC）中華隊持續在國訓中心集訓，35歲投手「歐吉桑」陳冠宇昨天報到，今天旅美匹茲堡海盜隊投手陳柏毓也加...

經典賽／多明尼加投手大升級 費城人王牌桑契斯確定參戰

根據《ESPN》記者羅哈斯（Enrique Rojas）報導，費城人隊王牌左投桑契斯（Cristopher Sanchez）將代表多明尼加參與2026經典賽，為投手戰力相對吃緊的多明尼加注入一劑強心針

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。