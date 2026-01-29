快訊

性侵殺害馬來西亞籍女大生！凶嫌梁育誌更二審逆轉逃死

MLB／1個月內換4隊 鄭宗哲轉戰國民隊

豐原蛋雞場染禽流感上千隻雞死 今進場5000多隻雞全撲殺

經典賽／小葛雷諾確定加入多明尼加 挑戰隊史第2冠火力更猛

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
藍鳥隊重砲小葛雷諾。 美聯社
藍鳥隊重砲小葛雷諾。 美聯社

多明尼加備戰3月世界棒球經典賽，今天正式宣布藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）進入國家隊，加入其他大聯盟球星的行列，力拚隊史第2座冠軍。

藍鳥去年奪下美聯冠軍，小葛雷諾扮演重要角色，世界大賽和道奇隊打滿7場，幾乎就要戴上冠軍戒，球團今年砸大錢在自由球員市場全力補強，新球季仍是道奇挑戰3連霸極大威脅。

多明尼加在2013年經典賽奪下隊史首冠，2017、23年未能挺進4強，正在積極備戰本屆賽事，上周已有塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、克魯茲（Oneil Cruz）、桑契斯（Cristopher Sanchez）、阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）入列，今天增加小葛雷諾，團隊戰力再度升級。

大聯盟官網指出，小葛雷諾去年打出生涯最出色的賽季之一，不但連續5年入選明星賽，並且帶領藍鳥一路打到世界大賽第7戰；他在例行賽打擊率2成92、全壘打23支、OPS（整體攻擊指數）0.848，季後賽打擊率更達3成97、8支全壘打，OPS高達1.289。

多明尼加在預賽D組的對手包括委內瑞拉、荷蘭、以色列、尼加拉瓜，3月7日將在邁阿密首戰尼加拉瓜。

經典賽 藍鳥 小葛雷諾

延伸閱讀

經典賽／多明尼加投手大升級 費城人王牌桑契斯確定參戰

MLB／官網公布2026百大球星！大谷翔平蟬聯第1、賈吉4年3亞

MLB／大都會搶輸塔克砸40億搶比切特 移防從沒守過的三壘

MLB／技術無法追上兩位前輩？岡本和真坦言大谷層次完全不同

相關新聞

經典賽／小葛雷諾確定加入多明尼加 挑戰隊史第2冠火力更猛

多明尼加備戰3月世界棒球經典賽，今天正式宣布藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）進入國家隊，...

經典賽／多明尼加投手大升級 費城人王牌桑契斯確定參戰

根據《ESPN》記者羅哈斯（Enrique Rojas）報導，費城人隊王牌左投桑契斯（Cristopher Sanchez）將代表多明尼加參與2026經典賽，為投手戰力相對吃緊的多明尼加注入一劑強心針

經典賽／日媒：日本隊集訓 達比修不登錄教練只是擔任顧問

日媒今天報導，美國職棒大聯盟聖地牙哥教士隊投手達比修有，將在世界棒球經典賽（WBC）日本代表隊「侍JAPAN」的賽前集訓...

經典賽／巨人軍唯一入選 大勢用WBC球「找不到人傳接球」

日職讀賣巨人隊終結者大勢，連續兩屆世界棒球經典賽（WBC）披上日本隊戰袍參賽，今天球隊在宮崎展開共同自主訓練首日，大勢就...

經典賽／「歐吉桑」陳冠宇投入集訓 旅美投手陳柏毓也報到了

世界棒球經典賽（WBC）中華隊持續在國訓中心集訓，35歲投手「歐吉桑」陳冠宇昨天報到，今天旅美匹茲堡海盜隊投手陳柏毓也加...

經典賽／太空人兩大球星亞土維、柯瑞亞 因保險問題無緣參賽

太空人隊兩大球星亞土維（Jose Altuve）、柯瑞亞（Carlos Correa）在本屆世界棒球經典賽雖都表達有參賽...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。