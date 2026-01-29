經典賽／小葛雷諾確定加入多明尼加 挑戰隊史第2冠火力更猛

多明尼加備戰3月世界棒球經典賽，今天正式宣布藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）進入國家隊，加入其他大聯盟球星的行列，力拚隊史第2座冠軍。

藍鳥去年奪下美聯冠軍，小葛雷諾扮演重要角色，世界大賽和道奇隊打滿7場，幾乎就要戴上冠軍戒，球團今年砸大錢在自由球員市場全力補強，新球季仍是道奇挑戰3連霸極大威脅。

多明尼加在2013年經典賽奪下隊史首冠，2017、23年未能挺進4強，正在積極備戰本屆賽事，上周已有塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、克魯茲（Oneil Cruz）、桑契斯（Cristopher Sanchez）、阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）入列，今天增加小葛雷諾，團隊戰力再度升級。

大聯盟官網指出，小葛雷諾去年打出生涯最出色的賽季之一，不但連續5年入選明星賽，並且帶領藍鳥一路打到世界大賽第7戰；他在例行賽打擊率2成92、全壘打23支、OPS（整體攻擊指數）0.848，季後賽打擊率更達3成97、8支全壘打，OPS高達1.289。

多明尼加在預賽D組的對手包括委內瑞拉、荷蘭、以色列、尼加拉瓜，3月7日將在邁阿密首戰尼加拉瓜。