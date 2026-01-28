經典賽／日媒：日本隊集訓 達比修不登錄教練只是擔任顧問

日媒今天報導，美國職棒大聯盟聖地牙哥教士隊投手達比修有，將在世界棒球經典賽（WBC）日本代表隊「侍JAPAN」的賽前集訓期間擔任顧問。

產經新聞、時事通信社報導，日本隊集訓預計自2月14日起於宮崎市舉行，達比修有應總教練井端弘和邀請，將不以正式教練身分登錄，而是向選手提供經驗分享與建議。

達比修有去年10月接受第2次右肘手術，目前持續進行復健。2023年上屆WBC，他以選手身分入選日本隊代表，是唯一從集訓階段便參與的美職球員，助日本隊奪下冠軍。

本屆入選日本隊代表的讀賣巨人投手大勢在宮崎市受訪時表示，得知達比修有將到場感到「既驚訝又開心，上一屆比賽時他就是非常可靠的存在，希望能向他請教各種事情、充分吸收，以最佳狀態迎接比賽。」

此外，曾活躍於日本職棒與美國大聯盟的名將松井秀喜，也預計將前往集訓地為日本隊加油打氣。