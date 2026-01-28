快訊

陳菊請辭獲准！賴總統祝福復健順利 委請李鴻鈞代理院長

台積電鉅額交易再指路？ADR盤前先漲2.5％ 台股明日決戰33,000大關

因病請假逾1年…監察院長陳菊請辭獲准 高醫揭她復健狀況

經典賽／日媒：日本隊集訓 達比修不登錄教練只是擔任顧問

中央社／ 東京28日專電
Aug 25, 2024; San Diego, California, USA; San Diego Padres starting pitcher Yu Darvish (11) looks on during the sixth inning against the New York Mets at Petco Park. Mandatory Credit: Orlando Ramirez-USA TODAY Sports 路透通訊社
Aug 25, 2024; San Diego, California, USA; San Diego Padres starting pitcher Yu Darvish (11) looks on during the sixth inning against the New York Mets at Petco Park. Mandatory Credit: Orlando Ramirez-USA TODAY Sports 路透通訊社

日媒今天報導，美國職棒大聯盟聖地牙哥教士隊投手達比修有，將在世界棒球經典賽（WBC）日本代表隊「侍JAPAN」的賽前集訓期間擔任顧問。

產經新聞、時事通信社報導，日本隊集訓預計自2月14日起於宮崎市舉行，達比修有應總教練井端弘和邀請，將不以正式教練身分登錄，而是向選手提供經驗分享與建議。

達比修有去年10月接受第2次右肘手術，目前持續進行復健。2023年上屆WBC，他以選手身分入選日本隊代表，是唯一從集訓階段便參與的美職球員，助日本隊奪下冠軍。

本屆入選日本隊代表的讀賣巨人投手大勢在宮崎市受訪時表示，得知達比修有將到場感到「既驚訝又開心，上一屆比賽時他就是非常可靠的存在，希望能向他請教各種事情、充分吸收，以最佳狀態迎接比賽。」

此外，曾活躍於日本職棒與美國大聯盟的名將松井秀喜，也預計將前往集訓地為日本隊加油打氣。

經典賽

延伸閱讀

經典賽／巨人軍唯一入選 大勢用WBC球「找不到人傳接球」

經典賽／達比修有來了 以「特別教練」身分加入日本隊

經典賽／大谷翔平不想被客氣對待 井端弘和：他說不要特別待遇

MLB／達比修有與教士洽談放棄最後3年合約 澄清：我還沒有要退休！

相關新聞

經典賽／「歐吉桑」陳冠宇投入集訓 旅美投手陳柏毓也報到了

世界棒球經典賽（WBC）中華隊持續在國訓中心集訓，35歲投手「歐吉桑」陳冠宇昨天報到，今天旅美匹茲堡海盜隊投手陳柏毓也加...

經典賽／達比修有來了 以「特別教練」身分加入日本隊

39歲日籍投手達比修有，目前仍因右肘手術復健中，無法以球員身分加入今年經典賽日本隊，但根據日本媒體消息，他將以特別教練的...

經典賽／日媒：日本隊集訓 達比修不登錄教練只是擔任顧問

日媒今天報導，美國職棒大聯盟聖地牙哥教士隊投手達比修有，將在世界棒球經典賽（WBC）日本代表隊「侍JAPAN」的賽前集訓...

經典賽／巨人軍唯一入選 大勢用WBC球「找不到人傳接球」

日職讀賣巨人隊終結者大勢，連續兩屆世界棒球經典賽（WBC）披上日本隊戰袍參賽，今天球隊在宮崎展開共同自主訓練首日，大勢就...

經典賽／多明尼加投手大升級 費城人王牌桑契斯確定參戰

根據《ESPN》記者羅哈斯（Enrique Rojas）報導，費城人隊王牌左投桑契斯（Cristopher Sanchez）將代表多明尼加參與2026經典賽，為投手戰力相對吃緊的多明尼加注入一劑強心針

經典賽／太空人兩大球星亞土維、柯瑞亞 因保險問題無緣參賽

太空人隊兩大球星亞土維（Jose Altuve）、柯瑞亞（Carlos Correa）在本屆世界棒球經典賽雖都表達有參賽...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。