經典賽／巨人軍唯一入選 大勢用WBC球「找不到人傳接球」

日職讀賣巨人隊主力後援大勢，連續兩屆世界棒球經典賽（WBC）披上日本隊戰袍參賽，今天球隊在宮崎展開共同自主訓練首日，大勢就使用WBC用球進行練投，但他也是本屆唯一入選日本隊的巨人選手，他苦笑說：「找不到人可以一起傳接球。」

26歲的大勢為2023年經典賽日本隊奪冠成員，也參與2024年世界12強棒球賽，這次經典賽更是在日本隊於去年12月公布的第一波名單就名列其中，連續兩屆WBC參戰。

巨人隊今天起在宮崎展開共同自主訓練，大勢在訓練首日進牛棚連投，使用的是經典賽比賽用球，他提到，投橫向位移的變化球時，其實和日職用球沒有差太多，但投指叉球時感覺真的比較滑，感覺下墜的幅度沒有那麼大，只要換回日職用球又會確實地下墜，很明顯是球的差異。

大勢表示，接下來會持續思考該怎麼適應，若是只用小技巧去調整，可能會造成身體的負擔，其實並不容易；他也透露，自己有向曾經在大聯盟征戰過的巨人隊友田中將大請教，也有詢問目前效力於小熊隊的左投、上屆經典賽隊友今永昇太，「一邊聽建議，一邊嘗試各種方式。」

巨人隊目前已開始為2月1日開始的春訓做準備，大勢隨母隊備戰，只是這次他也是隊上唯一入選日本隊的球員，他苦笑說，因為是使用WBC用球，連傳接球的對象都沒有。但他也提到，很期待這次經典賽能夠再次見到昔日的巨人隊友岡本和真、菅野智之。

連兩屆經典賽參賽，大勢表示，心情上和當初入選時沒有太大差別，依舊感到很興奮，另一方面也有一種背負日本隊的責任，必須打出不負眾望的表現。

今天同時有消息指出，39歲的大聯盟日籍投手達比修有，將以特別教練身分參與2月在宮崎展開的日本隊集訓，大勢直呼「驚訝又開心」，他透露，達比修有在上屆經典賽就是日本隊「非常可靠的存在」，希望能向他請教並吸收他的經驗，以最佳狀態迎接比賽。