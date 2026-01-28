經典賽／歐吉桑陳冠宇、旅美投手陳柏毓報到 投入中華隊集訓

快訊

中央社／ 台北28日電
世界棒球經典賽（WBC）台灣隊持續在國訓中心集訓，旅美匹茲堡海盜隊投手陳柏毓（圖）28日報到、加入集訓。（中華職棒提供）中央社記者謝靜雯傳真 115年1月28日 中央通訊社
世界棒球經典賽（WBC）中華隊持續在國訓中心集訓，35歲投手「歐吉桑」陳冠宇昨天報到，今天旅美匹茲堡海盜隊投手陳柏毓也加入集訓。

備戰3月開打的世界棒球經典賽，台灣隊於15日在高雄國家訓練中心展開集訓，15日先公布第一階段集訓32人名單，包括35歲投手陳冠宇，陳冠宇先前因為私人行程，直到昨天正式投入集訓。

陳冠宇一開始婉拒經典賽，在總教練曾豪駒持續溝通下點頭加入，陳冠宇先前受訪表示，既然決定加入就會全力以赴。陳冠宇打過兩屆經典賽、3屆世界12強棒球賽，是集訓名單中年紀最大的資深球員。

昨天中職官方影片中，陳冠宇報到向隊友講話，「大家可以叫我『歐吉桑』，很開心又可以重新聚在一起跟大家一起練習」，也笑說本身調整比較慢，希望大家慢一點，讓他跟上節奏，喊話：「大家繼續加油，一起前進東京、邁向邁阿密。」

旅美24歲投手陳柏毓雖沒有在首波公布的名單中，但今天也正式投入集訓，陳柏毓在影片中一開始還難掩緊張，接著向隊友講話，「很開心終於可以加入大家，一起參加這麼棒、這麼美好的集訓，我會享受。」

