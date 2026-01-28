經典賽／多明尼加投手大升級 費城人王牌桑契斯確定參戰
根據《ESPN》記者羅哈斯（Enrique Rojas）報導，費城人隊王牌左投桑契斯（Cristopher Sanchez）將代表多明尼加參與2026經典賽，為投手戰力相對吃緊的多明尼加注入一劑強心針。
桑契斯去年繳出頂級表現，在202局的投球中防禦率2.50，獲得13勝5敗與212次三振，榮獲國聯塞揚獎票選第二名，桑契斯先前就表達有意參加經典賽，經費城人球團同意後，他將成為多明尼加隊的頭號先發。
多明尼加曾在第三屆經典賽勇奪冠軍，本屆將組成豪華打線，目前已確定參賽的包含小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）與索托（Juan Soto）兩名重砲，潛在參賽者名單也星光熠熠；輪值在桑契斯加入後，搭配阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）和培洛塔（Freddy Peralta）兩位強投，戰力有感升級。
在費城人開季先發輪值中，預計有三人將參與經典賽，除桑契斯外，諾拉（Aaron Nola）將代表義大利，沃克（Taijuan Walker）則加入墨西哥隊，盧札多（Jesus Luzardo）和惠勒（Zack Wheeler）則選擇缺席，備戰新球季。
⚾ 經典賽倒數計時
