經典賽／太空人兩大球星亞土維、柯瑞亞 因保險問題無緣參賽

太空人隊兩大球星亞土維（Jose Altuve）、柯瑞亞（Carlos Correa）在本屆世界棒球經典賽雖都表達有參賽意願，但根據美國媒體《The Athletic》報導，兩人因卡在保險問題，確定無緣參戰。

柯瑞亞（Carlos Correa）在2017年曾代表波多黎各參與經典賽，上屆因和太太準備迎接第二個孩子出生而缺席。今年他本也準備要再次為國效力，但在無法投保的情況下參戰風險太高，因此無法如願。

柯瑞亞今年薪資3150萬美元，對於因保險問題無法參與WBC，他也坦言十分失望，「因為我這個休賽季很認真準備，就是為了讓自己今年能有更好表現，並且提早準備好自己來迎接WBC。」

他提到，球團老闆克蘭（Jim Crane）有致電給他，表達希望他可以專注在球隊和春訓上，「顯然他把我交易回來太空人，就是希望我能幫助球隊拿下冠軍，而我們隊上去年有太多傷兵了。」

至於亞土維過去兩屆經典賽都披上委內瑞拉戰袍出賽，其中在上屆2023年經典賽因被觸身球擊中，造成右手拇指骨折，當年例行賽開季前43場比賽都因此缺陣。他本季薪資3300萬美元，即使仍表達有意參賽經典賽，但在沒有保險的狀況下，只能退出。