經典賽／簽大合約後改變主意 球星比切特婉拒加入巴西隊

聯合新聞網／ 綜合報導
大都會球星比切特婉拒參加經典賽。 美聯社
據《ESPN》報導，剛和大都會隊簽3年1.26億美元合約的比切特（Bo Bichette），將不會代表巴西隊參加本屆經典賽，這位明星內野手的退賽使巴西隊戰力大受打擊。

比切特原本是巴西隊最受期待的球星，他出生於美國，父親是美國球員老比切特（Dante Bichette），母親則是巴西人，比切特曾公開表態願參加經典賽，但隨著他與大都會簽下大約後，比切特改變了主意。

比切特去年季末便因傷所困，他在世界大賽期間選擇帶傷上陣，雖然表現依舊亮眼，但新球季他可能將移防二壘，加上仍在從傷勢中復原，使比切特選擇留在大都會參加春訓，因而婉拒經典賽。

本屆為巴西隊第二次闖進經典賽正賽，同樣位於B組的對手包含美國、墨西哥、義大利與英國，隨著陣中唯一大聯盟球星選擇退賽，將對巴西隊帶來戰力重創。

經典賽 Bo Bichette 巴西

