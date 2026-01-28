經典賽／與中華隊同組的捷克傳壞消息 11年大聯盟資歷選手退賽

2026世界棒球經典賽3月開打，捷克隊今天宣布，擁有11年大聯盟資歷的內野手索加德（Eric Sogard）將退賽。

現年39歲的索加德生涯陸續效力運動家、釀酒人、光芒、藍鳥和小熊隊，總共出賽815場，累積26轟、打擊率0.246，最後一次在大聯盟出賽是2021年。

索加德在2022年取得捷克國籍，2023年代表捷克隊打經典賽，是上屆捷克唯一有大聯盟資歷的球員。索賈德在分組賽4場敲出7安，全隊第一，打擊率高達0.438。

捷克本屆與中華隊、日本、南韓、澳洲同屬C組。捷克棒球協會今天發文宣布索加德退賽的消息，「祝你早日康復，兄弟。」