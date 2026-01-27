快訊

經典賽／終於向中華隊報到了！陳冠宇：大家可以叫我歐吉桑

聯合新聞網／ 綜合報導
陳冠宇終於向中華隊報到。 報系資料照
樂天桃猿隊陳冠宇終於前往高雄國訓中心向經典賽中華隊報到了！據中華職棒聯盟臉書釋出的中華隊集訓影片，終於見到陳冠宇的身影，他向所有集訓隊友說，「大家可以叫我歐吉桑就好！」並期許「一起前進東京，邁向邁阿密。」

一度想要婉拒本屆經典賽的左投陳冠宇，在總教練曾豪駒一再邀請下，今天終於報到投入中華隊集訓。身穿20號的訓練球衣，2024年12強他是17號。

陳冠宇表達自己，「本身調比較慢，希望大家可以慢一點，讓我跟上你們的節奏，我們就繼續加油。」現年35歲的他，三屆世界12強賽及過去兩屆經典賽，若今年再度參賽，他將是中華隊資歷最豐富的球員。華媒記者昨天也發文強調他是越來越好的球員。

網友也紛紛留言說，「拜託你了，我們最強的拆彈手」、「牛棚安心的力量」、「你在這邊是大學長也！」對他的加入中華隊給予支持。

經典賽

