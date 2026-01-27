快訊

經典賽／不想在大谷翔平後面打擊 近藤健介推薦3人選

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
軟銀隊球星近藤健介這次不想再打大谷下一棒了。 美聯社
日本隊由大谷翔平領銜挑戰本屆世界棒球經典賽，外界關注監督井端弘和將把他放在哪一棒；同是日本武士成員的軟銀隊球星近藤健介指出，大谷的下一棒是重要棒次，「我不想在大谷後面打，壓力太大了，還是交給大聯盟球員吧！」意指鈴木誠也村上宗隆岡本和真

近藤健介今天出席活動，談到經典賽話題，對於最想打的棒次，他的答案是開路先鋒，「我個人覺得第一棒很有意思，這是一個明確且容易理解的棒次，任務就是上壘，把攻勢交給下一棒。」

上屆賽事日本隊由栗山英樹擔任監督，棒次安排上將近藤健介放在第2棒，大谷翔平打第3棒，預賽由村上宗隆第4棒，8強賽起改用吉田正尚，本屆賽事大谷翔平的棒次也是焦點話題。

近藤對此表示，誰在大谷的下一棒會很關鍵，自己一點都不想打大谷的下一棒，因為壓力太大了，「可能只有像鈴木誠也、村上宗隆、岡本和真這樣的人才能扛得起來吧！」

