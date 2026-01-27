經典賽／官網點評中華隊賽程比上屆更難 關注能否再次爆冷擊敗日本

世界棒球經典賽即將在今年3月登場，經典賽官網近期開始陸續刊登參賽各隊戰力分析，今天版面來到中華隊，介紹這支在2024年世界12強棒球賽拿下首個一級賽事冠軍的球隊，面臨的幾項考驗，包括更加嚴苛的賽程，以及可能志在復仇的日本。

曾豪駒上屆經典賽身分還是打擊教練，而他以教頭身分陸續經歷12強賽、經典賽資格賽，接下來將面對難度更高的經典賽會內賽。談到與上屆參賽時的差異，曾總說：「應該是笑容變少了吧！因為責任更重，所以我現在都是撲克臉比較多。」

文中提到中華隊在上屆賽事如坐雲霄飛車，首戰面對巴拿馬隊遭遇慘敗，但張育成爆炸性的表現帶領中華隊回神，陸續擊敗義大利、荷蘭隊，然後最後一戰輸給古巴，在5隊都是2勝2敗的分組中落居墊底，必須取徑資格賽才能拿到本屆正賽門票。

文中分析：「多項因素之下，中華隊今年將面臨比2023年更嚴苛的賽程，不只是因為C組還有實力堅強的南韓隊，也有由2023年經典賽MVP大谷翔平帶領的衛冕冠軍日本隊；如果這還不夠嚴苛，還有該組所有賽事都將在東京巨蛋、日本主場進行。」

儘管任務看來艱鉅，但曾豪駒與中華隊反而很期待與能世界頂尖各國較勁的機會，曾豪駒在這篇訪問中表示，「日本是世界一流的球隊，每次面對日本武士，我們的心情都是很興奮能有這樣的機會，我們唯一想的是要如何拿出最好的表現。」

文中也介紹多位預計加入中華隊的美職體系選手，具備大聯盟資歷的包括張育成、鄭宗哲、林子偉、費爾柴德（Stuart Fairchild），小聯盟潛力新秀則有龍恩（Jonathan Long）、李灝宇。

報導中點名中華隊值得關注的人物，首先是張育成是否會延續他在這項賽事的火燙表現，第二則是曾豪駒首度帶兵挑戰經典賽；各界對中華隊最關注的話題，則是能否再次面對日本隊演出爆冷，文中提到：「在12強輸給中華隊的日本隊並無大谷翔平、山本由伸，而這次他們很可能志在為那場震驚的敗仗復仇。」