快訊

換新鈔啦！央行公布2月9日起全台455處提供服務 百元券限兌一百張

北海道大雪影響有多大？導遊苦笑秀塞車困境：開快3小時還能連飯店Wi-Fi

整理包／致死率最高75%！一次看懂「立百病毒」症狀、傳染途徑及預防方法

經典賽／官網點評中華隊賽程比上屆更難 關注能否再次爆冷擊敗日本

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
官網點出中華隊今年將面臨比2023年更嚴苛的賽程。聯合報系資料照
官網點出中華隊今年將面臨比2023年更嚴苛的賽程。聯合報系資料照

世界棒球經典賽即將在今年3月登場，經典賽官網近期開始陸續刊登參賽各隊戰力分析，今天版面來到中華隊，介紹這支在2024年世界12強棒球賽拿下首個一級賽事冠軍的球隊，面臨的幾項考驗，包括更加嚴苛的賽程，以及可能志在復仇的日本。

曾豪駒上屆經典賽身分還是打擊教練，而他以教頭身分陸續經歷12強賽、經典賽資格賽，接下來將面對難度更高的經典賽會內賽。談到與上屆參賽時的差異，曾總說：「應該是笑容變少了吧！因為責任更重，所以我現在都是撲克臉比較多。」

文中提到中華隊在上屆賽事如坐雲霄飛車，首戰面對巴拿馬隊遭遇慘敗，但張育成爆炸性的表現帶領中華隊回神，陸續擊敗義大利、荷蘭隊，然後最後一戰輸給古巴，在5隊都是2勝2敗的分組中落居墊底，必須取徑資格賽才能拿到本屆正賽門票。

文中分析：「多項因素之下，中華隊今年將面臨比2023年更嚴苛的賽程，不只是因為C組還有實力堅強的南韓隊，也有由2023年經典賽MVP大谷翔平帶領的衛冕冠軍日本隊；如果這還不夠嚴苛，還有該組所有賽事都將在東京巨蛋、日本主場進行。」

儘管任務看來艱鉅，但曾豪駒與中華隊反而很期待與能世界頂尖各國較勁的機會，曾豪駒在這篇訪問中表示，「日本是世界一流的球隊，每次面對日本武士，我們的心情都是很興奮能有這樣的機會，我們唯一想的是要如何拿出最好的表現。」

文中也介紹多位預計加入中華隊的美職體系選手，具備大聯盟資歷的包括張育成、鄭宗哲、林子偉、費爾柴德（Stuart Fairchild），小聯盟潛力新秀則有龍恩（Jonathan Long）、李灝宇。

報導中點名中華隊值得關注的人物，首先是張育成是否會延續他在這項賽事的火燙表現，第二則是曾豪駒首度帶兵挑戰經典賽；各界對中華隊最關注的話題，則是能否再次面對日本隊演出爆冷，文中提到：「在12強輸給中華隊的日本隊並無大谷翔平、山本由伸，而這次他們很可能志在為那場震驚的敗仗復仇。」

經典賽 曾豪駒 張育成 WBC中華隊

延伸閱讀

經典賽／大谷翔平不想被客氣對待 井端弘和：他說不要特別待遇

經典賽／推山本由伸迎戰中華隊？日本監督：再看看狀況

經典賽／大谷翔平只排前段棒次 井端弘和談山本由伸定位

經典賽／日本隊公布第三波名單確定有山本由伸 將對中華隊先發？

相關新聞

經典賽／官網點評中華隊賽程比上屆更難 關注能否再次爆冷擊敗日本

世界棒球經典賽即將在今年3月登場，經典賽官網近期開始陸續刊登參賽各隊戰力分析，今天版面來到中華隊，介紹這支在2024年世...

經典賽／推山本由伸迎戰中華隊？日本監督：再看看狀況

日本隊昨天加碼公布10人名單，經典賽30人正選名單已經到齊29人，王牌山本由伸是否會在首戰面對中華隊就打出？監督井端弘和...

經典賽／大谷翔平不想被客氣對待 井端弘和：他說不要特別待遇

日本隊備戰世界棒球經典賽目前已亮牌29人名單，僅差最後一塊拼圖，陣容中已有隊史新高的8位大聯盟級戰力，談到大谷翔平將放在...

經典賽／日本隊陣容太強 韓媒氣氛超憂傷：看來得放棄日韓戰了

日本隊昨天公布世界棒球經典賽第三波名單，大聯盟戰力已經達到8人，其中也包括山本由伸參戰，南韓媒體形容是對南韓隊的壞消息、...

經典賽／曾代表美國奪冠 10屆金手套亞瑞納多轉戰波多黎各隊

10屆金手套三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）休賽季被紅雀隊交易到響尾蛇隊，今天他確定將代表波多黎各參加2026世界棒球經典賽。 現年34歲的亞瑞納多是美國籍，2017年曾幫助美國隊奪

經典賽／上屆砸傷手指 亞土維想為委內瑞拉出戰被太空人擋下

太空人隊亞土維（Jose Altuve）有意為委內瑞拉出戰世界棒球經典賽，但傳出確定無法成行，因為太空人隊不同意放人，他...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。