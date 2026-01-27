快訊

中工經營權戰火再起 寶佳「二部曲」擺明勢在必得

2026台股封關日懶人包…休市11天怎麼算？期貨夜盤這時間才收工

入場的都是「醜八怪」！黃鐙輝送行曹西平笑出來：這應該是他想要的

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／12強4人→WBC0人！辰己涼介落選 樂天成日職唯一掛蛋

聯合新聞網／ 綜合報導
辰己涼介。聯合報系資料照
辰己涼介。聯合報系資料照

第6屆世界棒球經典賽將於3月登場，日本武士隊昨（26日）公布29人名單，卻出現耐人尋味的落差，2024年世界12強棒球賽入選多達4人的樂天金鷲，這次包含投手藤平尚真、外野手辰己涼介、左投早川隆久與內野手村林一輝等4人最終均未入選，使樂天成為日本職棒12隊唯一沒有球員入選WBC的球隊。

日本隊監督井端弘和昨天召開記者會公布名單，名單一出即引發討論，因為藤平和辰己不僅是樂天近年少數穩定輸出的國家隊戰力，在2024年世界12強，其實也有著顯著貢獻。

27歲的藤平尚真12強賽出賽6場是全隊最多，投6局只被敲4安，且飆出12次三振、沒有失分。2025年例行賽，藤平尚真出賽62場創下生涯新高，季中轉任終結者表現穩定，繳出防禦率2.11、21次中繼成功與12次救援成功的成績。

28歲的辰己涼介同樣在世界12強賽扮演要角，9場比賽中有8場以第三棒身分先發，29打數敲9安，打擊率.310、貢獻5分打點，具有相當的攻守存在感。雖然他上季在日職出賽114場，打擊成績下修到.240、7轟、32分打點，與2024年奪下最多安打王時有所差距，但防守依舊是聯盟頂尖水準，生涯第5度、也是連續第5年抱回金手套獎。

除了上述兩人外，同樣打了2024年12強但本季表現不佳的左投早川隆久與內野手村林一輝也落選，讓東北樂天金鷲成為本屆WBC唯一國手掛蛋的日職球團，名單最終取捨是否著眼於定位、角色重疊或戰術配置，井端未多作說明，但對樂天球迷而言，仍難免留下遺憾。

經典賽 日本隊 辰己涼介 世界棒球12強

相關新聞

經典賽／官網點評中華隊賽程更艱難 關注能否再次爆冷擊敗日本

世界棒球經典賽即將在今年3月登場，經典賽官網近期開始陸續刊登參賽各隊戰力分析，今天版面來到中華隊，介紹這支在2024年世...

經典賽／推山本由伸迎戰中華隊？日本監督：再看看狀況

日本隊昨天加碼公布10人名單，經典賽30人正選名單已經到齊29人，王牌山本由伸是否會在首戰面對中華隊就打出？監督井端弘和...

經典賽／大谷翔平不想被客氣對待 井端弘和：他說不要特別待遇

日本隊備戰世界棒球經典賽目前已亮牌29人名單，僅差最後一塊拼圖，陣容中已有隊史新高的8位大聯盟級戰力，談到大谷翔平將放在...

經典賽／日本隊陣容太強 韓媒氣氛超憂傷：看來得放棄日韓戰了

日本隊昨天公布世界棒球經典賽第三波名單，大聯盟戰力已經達到8人，其中也包括山本由伸參戰，南韓媒體形容是對南韓隊的壞消息、...

經典賽／12強4人→WBC0人！辰己涼介落選 樂天成日職唯一掛蛋

第6屆世界棒球經典賽將於3月登場，日本武士隊昨（26日）公布29人名單，卻出現耐人尋味的落差，2024年曾代表日本出征世界12強棒球賽的樂天金鷲投手藤平尚真和外野手辰己涼介最終均未入選，使樂天成為日本職棒12支球團中，唯一沒有人入選WBC的球隊。

經典賽／曾代表美國奪冠 10屆金手套亞瑞納多轉戰波多黎各隊

10屆金手套三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）休賽季被紅雀隊交易到響尾蛇隊，今天他確定將代表波多黎各參加2026世界棒球經典賽。 現年34歲的亞瑞納多是美國籍，2017年曾幫助美國隊奪

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。