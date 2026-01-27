經典賽／12強4人→WBC0人！辰己涼介落選 樂天成日職唯一掛蛋

第6屆世界棒球經典賽將於3月登場，日本武士隊昨（26日）公布29人名單，卻出現耐人尋味的落差，2024年世界12強棒球賽入選多達4人的樂天金鷲，這次包含投手藤平尚真、外野手辰己涼介、左投早川隆久與內野手村林一輝等4人最終均未入選，使樂天成為日本職棒12隊唯一沒有球員入選WBC的球隊。

日本隊監督井端弘和昨天召開記者會公布名單，名單一出即引發討論，因為藤平和辰己不僅是樂天近年少數穩定輸出的國家隊戰力，在2024年世界12強，其實也有著顯著貢獻。

27歲的藤平尚真12強賽出賽6場是全隊最多，投6局只被敲4安，且飆出12次三振、沒有失分。2025年例行賽，藤平尚真出賽62場創下生涯新高，季中轉任終結者表現穩定，繳出防禦率2.11、21次中繼成功與12次救援成功的成績。

28歲的辰己涼介同樣在世界12強賽扮演要角，9場比賽中有8場以第三棒身分先發，29打數敲9安，打擊率.310、貢獻5分打點，具有相當的攻守存在感。雖然他上季在日職出賽114場，打擊成績下修到.240、7轟、32分打點，與2024年奪下最多安打王時有所差距，但防守依舊是聯盟頂尖水準，生涯第5度、也是連續第5年抱回金手套獎。

除了上述兩人外，同樣打了2024年12強但本季表現不佳的左投早川隆久與內野手村林一輝也落選，讓東北樂天金鷲成為本屆WBC唯一國手掛蛋的日職球團，名單最終取捨是否著眼於定位、角色重疊或戰術配置，井端未多作說明，但對樂天球迷而言，仍難免留下遺憾。