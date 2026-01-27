經典賽／曾代表美國奪冠 10屆金手套亞瑞納多轉戰波多黎各隊

10屆金手套三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）休賽季被紅雀隊交易到響尾蛇隊，今天他確定將代表波多黎各參加2026世界棒球經典賽。

現年34歲的亞瑞納多是美國籍，2017年曾幫助美國隊奪下經典賽冠軍，2023年再度披上美國隊戰袍拿下亞軍。

亞瑞納多生涯8度入選明星賽，擁有10座金手套、6座白金手套，還有5座銀棒獎，全盛時期是大聯盟守備最強的三壘手。不過亞瑞納多近年成績下滑，上季在紅雀出賽107場，只有12轟，打擊率0.237，OPS值0.666。

亞瑞納多去年的成績理所當然不夠格加入美國隊，不過他擁有波多黎各和古巴血統，這次將加入由紅雀傳奇捕手莫里納（Yadier Molina）執教的波多黎各隊。

莫里納先前受訪時透露有11名大聯盟選手，將代表波多黎各參加經典賽，除亞瑞納多外，還有大都會隊林多（Francisco Lindor）、太空人隊柯瑞亞（Carlos Correa）、道奇隊狄亞茲（Edwin Diaz）、藍鳥隊貝里歐斯（Jose Berrios）、巨人隊拉莫斯（Heliot Ramos）、39歲捕手馬度納度（Martín Maldonado）、雙城隊卡拉提尼（Victor Caratini）、 老虎隊巴耶茲（Javier Baez）、洋基隊克魯茲（Fernando Cruz）。