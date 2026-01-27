快訊

入場的都是「醜八怪」！黃鐙輝送行曹西平笑出來：這應該是他想要的

台中男警為查逢甲商圈同志會館 犧牲色相穿內褲埋伏取信業者

逆轉！黎明幼兒園拆屋纏訟17年...林金連批惡法 更五審再判要拆

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／曾代表美國奪冠 10屆金手套亞瑞納多轉戰波多黎各隊

聯合新聞網／ 綜合報導
亞瑞納多加入波多黎各隊。截圖自MLB X
亞瑞納多加入波多黎各隊。截圖自MLB X

10屆金手套三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）休賽季被紅雀隊交易到響尾蛇隊，今天他確定將代表波多黎各參加2026世界棒球經典賽

現年34歲的亞瑞納多是美國籍，2017年曾幫助美國隊奪下經典賽冠軍，2023年再度披上美國隊戰袍拿下亞軍。

亞瑞納多生涯8度入選明星賽，擁有10座金手套、6座白金手套，還有5座銀棒獎，全盛時期是大聯盟守備最強的三壘手。不過亞瑞納多近年成績下滑，上季在紅雀出賽107場，只有12轟，打擊率0.237，OPS值0.666。

亞瑞納多去年的成績理所當然不夠格加入美國隊，不過他擁有波多黎各和古巴血統，這次將加入由紅雀傳奇捕手莫里納（Yadier Molina）執教的波多黎各隊。

莫里納先前受訪時透露有11名大聯盟選手，將代表波多黎各參加經典賽，除亞瑞納多外，還有大都會隊林多（Francisco Lindor）、太空人隊柯瑞亞（Carlos Correa）、道奇隊狄亞茲（Edwin Diaz）、藍鳥隊貝里歐斯（Jose Berrios）、巨人隊拉莫斯（Heliot Ramos）、39歲捕手馬度納度（Martín Maldonado）、雙城隊卡拉提尼（Victor Caratini）、 老虎隊巴耶茲（Javier Baez）、洋基隊克魯茲（Fernando Cruz）。

經典賽 亞瑞納多

相關新聞

經典賽／推山本由伸迎戰中華隊？日本監督：再看看狀況

日本隊昨天加碼公布10人名單，經典賽30人正選名單已經到齊29人，王牌山本由伸是否會在首戰面對中華隊就打出？監督井端弘和...

經典賽／大谷翔平不想被客氣對待 井端弘和：他說不要特別待遇

日本隊備戰世界棒球經典賽目前已亮牌29人名單，僅差最後一塊拼圖，陣容中已有隊史新高的8位大聯盟級戰力，談到大谷翔平將放在...

經典賽／日本隊陣容太強 韓媒氣氛超憂傷：看來得放棄日韓戰了

日本隊昨天公布世界棒球經典賽第三波名單，大聯盟戰力已經達到8人，其中也包括山本由伸參戰，南韓媒體形容是對南韓隊的壞消息、...

經典賽／曾代表美國奪冠 10屆金手套亞瑞納多轉戰波多黎各隊

10屆金手套三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）休賽季被紅雀隊交易到響尾蛇隊，今天他確定將代表波多黎各參加2026世界棒球經典賽。 現年34歲的亞瑞納多是美國籍，2017年曾幫助美國隊奪

經典賽／上屆砸傷手指 亞土維想為委內瑞拉出戰被太空人擋下

太空人隊亞土維（Jose Altuve）有意為委內瑞拉出戰世界棒球經典賽，但傳出確定無法成行，因為太空人隊不同意放人，他...

經典賽／陳冠宇加入中華隊是關鍵 美媒點名35歲的他越來越好

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將於3月開打，中華隊與日本、南韓、澳洲與捷克被分在譽為「死亡之組」的C組。MLB名記摩洛西（Jon Morosi）今日特別在社群平台Threads上發文提及中華隊，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。