經典賽／上屆砸傷手指 亞土維想為委內瑞拉出戰被太空人擋下

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
亞土維有意為委內瑞拉出戰世界棒球經典賽，但傳出太空人隊不同意放人。 美聯社
太空人隊亞土維（Jose Altuve）有意為委內瑞拉出戰世界棒球經典賽，但傳出確定無法成行，因為太空人隊不同意放人，他在上屆因觸身球造成右手傷情，缺賽43場，是球團卻步的主因。

亞土維過去兩屆經典賽都為委內瑞拉隊出戰，本屆遲未有正式答覆，他在上周末出席活動時被問到是否想參加經典賽回應：「當然！」他表示，「我有簽了文件，表示我願意打經典賽，能代表國家出賽一直都是一件感到光榮的事，我上屆打了，上上屆也打了，這一屆也會努力看看能不能參加。」

至於目前問題出在哪裡？亞土維表示，「我不知道目前實際狀況是怎樣，但看來今年的決定權不在我，只希望所有問題都能解決，讓我可以順利去打。」

大聯盟官網報導，在太空人的要求之下，亞土維將選擇不打經典賽，球團則是尚未證實此事。報導中提到，太空人的顧慮在於亞土維在上屆賽事受傷，影響到例行賽季出賽數，且他在去年賽季尾聲受到右腳疼痛困擾，在11月動刀處理第四與第五腳趾之間的傷口化膿。

