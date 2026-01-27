快訊

好市多要篩人了！2026年四大新制上路 熟食區「非會員禁入」

2026新北市長藍本周提名協調 劉和然：不會帶交換條件的感覺去談

日本「壽退社」還不是死語 令和時代男性結婚辭職增加

經典賽／日本隊陣容太強 韓媒氣氛超憂傷：看來得放棄日韓戰了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
日本隊。 美聯社
日本隊。 美聯社

日本隊昨天公布世界棒球經典賽第三波名單，大聯盟戰力已經達到8人，其中也包括山本由伸參戰，南韓媒體形容是對南韓隊的壞消息、直接打擊，OSEN更直言：「以這樣的陣容來看，或許得放棄日韓戰了。」

日本為三屆經典賽冠軍、上屆霸主，今年將朝衛冕任務而來，在C組預賽作為東道主，迎接來自中華隊、南韓、澳洲、捷克隊的考驗。

南韓媒體昨天報導日本隊揭曉名單新聞，標題紛紛帶著憂傷，「MyDaily」寫著：「這對南韓來說並不是個好消息」；「STARNEWS」則報導：「對南韓國家隊的直接打擊」。

OSEN報導標題為：「南韓進入緊急狀態，日本公開超豪華國家隊名單，山本由伸確定出戰」，內文提到日本隊的大聯盟級戰力已經達到8人，以這樣的陣容來看，或許得放棄與日本隊硬碰硬。

亞洲三強正面交鋒的賽程，先是中華隊要在3月6日晚場面對日本隊，接著7日晚場上演日韓大戰，再於8日午場由中華隊、南韓隊過招，由於南韓連著兩天先過招日本、再碰中華隊，先前已有韓媒認為真正的晉級關鍵之戰為台韓大戰，點出已經連三屆無緣晉級的南韓，若想進複賽以優先目標，必須認真考慮棄日拚台。

經典賽／大谷翔平不想被客氣對待 井端弘和：他說不要特別待遇

經典賽／推山本由伸迎戰中華隊？日本監督：再看看狀況

經典賽／大谷翔平只排前段棒次 井端弘和談山本由伸定位

經典賽／日本隊公布第三波名單確定有山本由伸 將對中華隊先發？

