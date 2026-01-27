快訊

經典賽／大谷翔平不想被客氣對待 井端弘和：他說不要特別待遇

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。 美聯社

日本隊備戰世界棒球經典賽目前已亮牌29人名單，僅差最後一塊拼圖，陣容中已有隊史新高的8位大聯盟級戰力，談到大谷翔平將放在打線中的哪一棒，監督井端弘和目前僅確定會是前段棒次，也透露與大谷的對話，「他跟我說『請不用客氣』，希望和其他選手ㄧ樣就好，不需要特別待遇。」

大谷翔平在首波名單就已經確定助拳日本隊，盼透過他的號召力招攬更多好手加入，日本隊陸續公布第二波、第三波名單後，目前大聯盟級選手已經達到8人，包括投手山本由伸、菊池雄星、松井裕樹、菅野智之、野手鈴木誠也、岡本和真、村上宗隆，以及二刀流大谷翔平。

談到日本隊打線安排，井端表示，「大聯盟球員已在打線占了大概一半的位置，大谷放在哪一棒，整條打線可能就有很大的變化。」目前唯一透露的是「前段棒次」。

他也被問到大谷本人是否有提出什麼個人要求，井端表示，「他一開始就跟說說『請不要客氣』，第一次見面時，就表示希望就像其他選手一樣，不需要有什麼特別待遇。」

相關新聞

經典賽／推山本由伸迎戰中華隊？日本監督：再看看狀況

日本隊昨天加碼公布10人名單，經典賽30人正選名單已經到齊29人，王牌山本由伸是否會在首戰面對中華隊就打出？監督井端弘和...

經典賽／日本隊陣容太強 韓媒氣氛超憂傷：看來得放棄日韓戰了

日本隊昨天公布世界棒球經典賽第三波名單，大聯盟戰力已經達到8人，其中也包括山本由伸參戰，南韓媒體形容是對南韓隊的壞消息、...

經典賽／上屆砸傷手指 亞土維想為委內瑞拉出戰被太空人擋下

太空人隊亞土維（Jose Altuve）有意為委內瑞拉出戰世界棒球經典賽，但傳出確定無法成行，因為太空人隊不同意放人，他...

經典賽／陳冠宇加入中華隊是關鍵 美媒點名35歲的他越來越好

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將於3月開打，中華隊與日本、南韓、澳洲與捷克被分在譽為「死亡之組」的C組。MLB名記摩洛西（Jon Morosi）今日特別在社群平台Threads上發文提及中華隊，

經典賽／大谷翔平只排前段棒次 井端弘和談山本由伸定位

第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月開打，日本國家隊「侍JAPAN」總教練井端弘和今天公布第3波10人名單，旅美球員山...

