經典賽／大谷翔平不想被客氣對待 井端弘和：他說不要特別待遇

日本隊備戰世界棒球經典賽目前已亮牌29人名單，僅差最後一塊拼圖，陣容中已有隊史新高的8位大聯盟級戰力，談到大谷翔平將放在打線中的哪一棒，監督井端弘和目前僅確定會是前段棒次，也透露與大谷的對話，「他跟我說『請不用客氣』，希望和其他選手ㄧ樣就好，不需要特別待遇。」

大谷翔平在首波名單就已經確定助拳日本隊，盼透過他的號召力招攬更多好手加入，日本隊陸續公布第二波、第三波名單後，目前大聯盟級選手已經達到8人，包括投手山本由伸、菊池雄星、松井裕樹、菅野智之、野手鈴木誠也、岡本和真、村上宗隆，以及二刀流大谷翔平。

談到日本隊打線安排，井端表示，「大聯盟球員已在打線占了大概一半的位置，大谷放在哪一棒，整條打線可能就有很大的變化。」目前唯一透露的是「前段棒次」。

他也被問到大谷本人是否有提出什麼個人要求，井端表示，「他一開始就跟說說『請不要客氣』，第一次見面時，就表示希望就像其他選手一樣，不需要有什麼特別待遇。」