經典賽／推山本由伸迎戰中華隊？日本監督：再看看狀況

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
山本由伸。 美聯社
日本隊昨天加碼公布10人名單，經典賽30人正選名單已經到齊29人，王牌山本由伸是否會在首戰面對中華隊就打出？監督井端弘和回應：「要再看看狀況」。

日本隊昨天公布的10人包括旅美的山本由伸、鈴木誠也、岡本和真、村上宗隆，以及宮城大彌、高橋宏斗、曾谷龍平、北山亘基、中村悠平、小園海斗，加上先前已經亮牌的大谷翔平、菊池雄星、松井裕樹、菅野智之，已經達到史上新高的8名大聯盟級戰力。

山本由伸的加入，被視為王牌到位，井端也對他表達絕對信任，「毫無疑問，他就是日本最頂尖的投手，只要能以王牌身分登板，投出能帶來勝利的內容就夠了。」

日本隊首戰將在3月6日面對中華隊，而8強賽起將是淘汰賽，扛起預賽首戰，將有充分休息時間準備美國當地時間13日展開的8強賽，因此一般預料日本會將王牌押在首戰，山本由伸面對中華隊先發的機率頗高。井端對此並未透露細節，僅表示要再看看屆時的狀況再說。

