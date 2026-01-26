經典賽／陳冠宇加入中華隊是關鍵 美媒點名35歲的他越來越好

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將於下個月開打，中華隊與日本、南韓、澳洲與捷克被分在譽為「死亡之組」的C組。MLB名記摩洛西（Jon Morosi）今日特別在社群平台Threads上發文提及中華隊，並特別點名35歲資深左投陳冠宇，稱他是中華隊牛棚的重要戰力，並稱讚道：「隨著年齡的增長，他的狀態反而越來越好。」

摩洛西在文中表示，自己對35歲的陳冠宇入選經典賽集訓名單表示期待，他回憶起陳冠宇在2024年世界棒球12強賽時，以其精準的快速球控球能力令他留下深刻印象。此外，摩洛西還指出，陳冠宇有著「越老越鬼」的特質，去年更以1.69的防禦率創下職業生涯新高，幫助所屬的樂天桃猿隊在不被看好的情況下，在季後賽中一路逆襲，連克統一獅、中信兄弟，勇奪中職年度總冠軍。

回顧陳冠宇職業生涯，他在2011年被日本職棒橫濱DeNA灣星隊簽下，開啟旅日生涯，生涯初期從先發投手出發，後被定位為中繼投手；在2015年他轉戰千葉羅德海洋隊，效力5季後婉拒球團續約，選擇返台打球，並在2021年以選秀榜眼之姿加盟樂天桃猿。總計陳冠宇7年旅日生涯，他一共繳出11勝11敗、防禦率3.58、12次中繼、216次三振的不俗成績單。

目前已確定加入中華隊集訓的陳冠宇，若能順利挺進最終30人正式名單，將達成生涯三度征戰經典賽的里程碑。陳冠宇先前受訪時曾坦言，原本擔心調整進度不如預期而一度猶豫，但在國家需要下決定全力以赴，希望能將豐富的國際賽經驗帶給年輕選手，幫助中華隊在C組成功出線。