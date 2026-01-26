經典賽／大谷翔平只排前段棒次 井端弘和談山本由伸定位

快訊

中央社／ 東京26日專電
大谷翔平和山本由伸將攜手挑戰WBC衛冕大業。
第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月開打，日本國家隊「侍JAPAN」總教練井端弘和今天公布第3波10人名單，旅美球員山本由伸、鈴木誠也、岡本和真、村上宗隆都名列其中，加上之前公布的大谷翔平，形成超豪華陣容。

日媒Sponichi Annex、TBS報導，旅美球員新增4人入選，除了先前已公布的洛杉磯道奇隊大谷翔平之外，去年榮獲世界大賽最有價值球員（MVP）的山本由伸也確定入選。打者方面，包含芝加哥小熊隊外野手鈴木誠也、轉戰多倫多藍鳥隊的內野手岡本和真，以及加盟芝加哥白襪隊的村上宗隆皆名列其中。

山本由伸、岡本和真，以及村上宗隆都是連續第2屆入選；鈴木誠也則是2017年以來再度入選。他上屆雖曾入選，但因傷辭退。

過去經典賽單屆最多僅有5名大聯盟球員參賽（2009年），本屆截至目前已選出8名旅美球員，堪稱「夢幻名單」。目前公布名單為29人，尚餘1個名額，預計將視波士頓紅襪隊外野手吉田正尚等人的狀況後再行決定。

賽前行程方面，「侍JAPAN」將於2月14日起在宮崎展開集訓，並於2月27、28日在名古屋的萬特利巨蛋與中日龍隊進行熱身賽。3月2日、3日則將移師大阪京瓷巨蛋進行強化比賽，分別迎戰歐力士猛牛隊與阪神虎隊，為經典賽正式賽事暖身。

談及大谷的打序安排，井端笑說，「只會考慮排在前段棒次」。至於旅美球員的合流時間，他指出，「各自的調整最重要，希望名古屋能集合，但實際上可能會從大阪（3月2日起）開始合流。」

對於是否讓大谷以「二刀流」方式出賽，井端表示目前仍言之過早，「他還沒開始春訓，相關安排要等實際投球狀況之後再來判斷。」

談到山本由伸，井端直言「他無疑是日本的頂尖投手，作為日本的王牌，希望他在必要的時候投出讓我們贏球的表現」，表達高度期待。

