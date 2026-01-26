經典賽／日本夢幻隊幾乎全員到齊 30人名單只剩最後一席

日本隊備戰3月世界棒球經典賽，今天宣布再增10名國手，全隊30人名單已經確定29人，幾乎全員到齊。

日本挑戰經典賽2連霸，將於3月6日在東京巨蛋對決中華隊，預賽同組對手還有南韓、澳洲、捷克，「5搶2」爭取8強門票。

日本目前29人名單如下：

投手─山本由伸（道奇）、高橋宏斗（中日）、曾谷龍平（歐力士）、宮城大彌（歐力士）、北山亘基（日本火腿）、菊池雄星（天使）、松井裕樹（教士）、大谷翔平（道奇）、伊藤大海（日本火腿）、平良海馬（西武）、大勢（巨人）、石井大智（阪神）、種市篤暉（羅德）、松本裕樹（軟銀）、菅野智之（無所屬）。

捕手─中村悠平（養樂多）、坂本誠志郎（阪神）、若月健矢（歐力士）。

內野手─村上宗隆（白襪）、小園海斗（廣島）、岡本和真（藍鳥）、牧原大成（軟銀）、源田壯亮（西武）、牧秀悟（橫濱）、佐藤輝明（阪神）。

外野手─鈴木誠也（小熊）、近藤健介（軟銀）、周東佑京（軟銀）、森下翔太（阪神）。