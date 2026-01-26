聽新聞
經典賽／日本隊公布第三波名單確定有山本由伸 將對中華隊先發？
日本隊備戰世界棒球經典賽，今天再公布10人名單，其中包括備受矚目的道奇隊強投山本由伸。
日本隊首批公布包括大谷翔平在內的8人名單，第二波公布11人，今天再加碼10人，目前名單已經亮牌29人，僅剩最後一人湊齊30人正選名單。
日本隊此波名單最受矚目為山本由伸，他在去年世界大賽結束後就被問到參賽意向，回應都是語帶保留，表示距離比賽還有一段時間，自己會以爭取進入名單一席為目標，但也要看屆時的身體狀況。
除了山本由伸外，今天公布的人選還有旅美野手鈴木誠也，以及宮城大彌、高橋宏斗、曾谷龍平、北山亘基、中村悠平、小園海斗、岡本和真、村上宗隆。
日本隊屆時首戰將在6日對到中華隊，山本由伸的入列，也讓各界好奇是否會將王牌押在面對中華隊。
日本隊經典賽29人名單
投手（15人）：大谷翔平（道奇）、山本由伸（道奇）、菊池雄星（天使）、菅野智之（自由球員）、松井裕樹（教士）、高橋宏斗（中日）、宮城大彌（歐力士）、伊藤大海（火腿）、大勢（巨人）、種市篤暉（羅德）、北山亘基（火腿）、曾谷龍平（歐力士）、平良海馬（西武）、松本裕樹（軟銀）、石井大智（阪神）
捕手（3人）：坂本誠志郎（阪神）、中村悠平（養樂多）、若月健矢（歐力士）
內野手（7人）：岡本和真（藍鳥）、村上宗隆（白襪）、佐藤輝明（阪神）、牧秀悟（橫濱）、牧原大成（軟銀）、小園海斗（廣島）、源田壮亮（西武）
外野手（4人）：鈴木誠也（小熊）、森下翔太（阪神）、近藤健介（軟銀）、周東佑京（軟銀）
