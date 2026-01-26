經典賽／怎麼輸？美國隊秀2塞揚+1MVP持星條旗照片造勢WBC

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
史肯斯（左起）、賈吉、史庫柏手持美國國旗，三位年度獎項得主都將在今年為美國隊出戰經典賽。圖／取自MLB官方X
全美棒球記者協會（BBWAA）晚宴昨天登場，兩聯盟兩大獎的四位得主全數都將在今年世界棒球經典賽亮相，MLB官方X貼出賈吉（Aaron Judge）、史肯斯（Paul Skenes）、史庫柏（Tarik Skubal）一起手舉美國國旗的畫面，為經典賽造勢。

美國職棒大聯盟作為經典賽主辦單位，過去五屆僅在2017年奪冠，由日本隊三度帶走金盃，包括上屆冠軍賽上演美日大戰，由大谷翔平面對楚奧特（Mike Trout）演出再見三振。

美國隊籌組豪華陣容迎接本屆賽事，首度兩位新科塞揚同時參賽，加上隊長賈吉是美聯年度MVP，三人昨天出席BBWAA晚宴，手持美國國旗畫面星度超高，大聯盟官方X寫著：「史肯斯、賈吉、史庫柏正在為經典賽準備中，美國隊成員在昨晚的BBWAA晚宴出席踴躍。」美國棒球國家隊官方X也貼出這張照片，預告經典賽腳步近了。

國聯年度MVP大谷翔平則將披上日本隊戰袍，捍衛衛冕之路，挑戰日本隊第四座經典賽冠軍。

