經典賽／亞土維表態願為委內瑞拉參戰 「但決定權不在我」

太空人隊亞土維（Jose Altuve）過去兩屆世界棒球經典賽都為委內瑞拉隊出戰，本屆參賽動向未定，他在昨天活動上受訪親口吐露，自己仍有意願參賽，「但決定權不在我。」

委內瑞拉因政局動盪，國家隊選手名單徵召狀況也受到關注，總教練洛培茲（Omar Lopez）同時也是太空人隊板凳教練，先前也曾透露：「確實有幾位主力選手沒有傷勢也沒有任何狀況仍然決定退出。」並未點出任何選手名字。

亞土維昨天出席太空人球迷活動，被問到是否想參加經典賽，他回應：「當然！」他表示，「我有簽了文件，表示我願意打經典賽，能代表國家出賽一直都是一件感到光榮的事，我上屆打了，上上屆也打了，這一屆也會努力看看能不能參加。」

至於目前問題出在哪裡？亞土維表示，「我不知道目前實際狀況是怎樣，但看來今年的決定權不在我，只希望所有問題都能解決，讓我可以順利去打。」