經典賽／本屆賽事看點？田中將大首推前隊友賈吉

2026年世界棒球經典賽將在3月開打，美國隊由大聯盟頂級球星組成超豪華陣容，要來討回上屆錯失的冠軍盃。曾兩度參與經典賽的日職巨人隊投手「神之子」田中將大今天（25日）被問及本屆看點，首推昔日洋基隊隊友賈吉（Aaron Judge）。

美國隊在上屆經典賽敗給由大谷翔平領軍的日本武士隊，本屆賽事吸引更多頂級球星早早表達參賽意願，去年底美國隊就陸續公布陣容，目前名單已公布25人，星度堪稱歷年之最，去年季後引退的克蕭（Clayton Kershaw）也入列。

田中將大今天出席活動時被問及本屆經典賽看點，他表示，目前各國的名單都未完全定案，自己也還沒有仔細去看有哪些選手參賽，但他透露，自己十分關注美國隊，並點名這次的「美國隊長」賈吉。

田中將大效力於洋基隊時期和賈吉是隊友，他說：「我親眼見識過他的球技，而他這次擔任隊長，他的領導能力也很出色，所以很期待他的表現。」他也提到，賈吉不只是很有力量，守備、臂力都很好，跑得也很快，幾乎是全能的選手。

37歲的田中將大過去是日本隊的指標球員之一，也在2009、2013年經典賽兩度披上日本隊戰袍參戰，對於在國家隊奮鬥，他也有感而發地說，「那不是誰都能穿上的球衣，代表國家出賽，會有和平常不一樣的緊張感，也會國際賽特有的氛圍。」尤其到其他國家參賽，能不能快速適應環境也很重要。