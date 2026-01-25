經典賽／「Arson Judge事件」沒當成隊友 巨人王牌韋伯期待在美國隊圓夢
巨人隊王牌投手韋伯（Logan Webb）投入世界棒球經典賽美國隊，談到最期待一起共事的隊友，他直言是賈吉（Aaron Judge），笑答：「我當年也參與了『阿森．賈吉（Arson Judge）事件』，那時就很想與他成為隊友，現在終於有機會了。」
賈吉在2022年球季後成為自由球員，而他出生於加州、從小看巨人比賽長大，巨人是積極出手爭取的球隊之一。當年的爭奪戰出現一樁意外插曲，記者海曼（Jon Heyman）烏龍爆料「Arson Judge應該要去巨人了」，不只將賈吉的名字拼錯，下一則留言再寫著：「巨人說他們沒聽說賈吉的事，為我的搶快道歉。」
韋伯當年也參與巨人的招募作業，與賈吉碰到面，最終無緣成為隊友，如今將在美國隊合作。
「賈吉應該是我最期待一起打球的那個人，」韋伯表示，自己那時就很想與他當隊友，現在機會終於來了，自己真的很期待，也傳訊息與他聊了一下，「光是看他們打擊練習就很有趣了，更別說是一起打球。」
韋伯也說，打經典賽是自己這幾年一直想做的事，有機會為國家出賽，對選手來說是極具意義的事，「我有聽李政厚說，能為南韓隊出賽真的很酷，我對美國隊也是一樣的感覺。」
